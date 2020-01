Amerikaanse bond biedt misbruikte turnsters 200 miljoen

Nassar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar wegens het misbruik van veelal minderjarige turnsters. Tegen hem was aangifte gedaan door honderden turnsters en hun ouders. Onder hen bevonden zich olympische kampioenen als Alexandra Raisman, McKayla Maroney en Simone Biles.

Advocaten van de slachtoffers hebben in eerste instantie negatief gereageerd op het voorstel van USA Gymnastics. Er zouden te weinig garanties in staan om de sporters in de toekomst voor de misstanden te beschermen. Bovendien weigert de bond verantwoording te nemen voor wat zich in het verleden heeft voorgedaan.