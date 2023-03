Premium Het beste van De Telegraaf

Corruptieschandaal belangrijker dan El Clásico; miljoenen richting arbitrage en media Spanje in de ban van Barça-gate

Fans van Athletic Club wapperen met nepbiljetten met Mafia$. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Zondag staat El Clásico op het programma in Camp Nou, maar er wordt allang niet meer naar het sportieve gekeken als het om FC Barcelona draait. Of de tegenstander nu Real Madrid heet of niet. Want heeft het grote Barça de laatste twee decennia écht ruim 7 miljoen euro aan smeergeld betaald om arbitrale beslissingen te beïnvloeden? Die vraag houdt niet alleen heel Spanje bezig, maar ook het Spaanse OM. Dat klaagt de Catalanen aan wegens ’corruptie en oneerlijk bestuur’. Het jaagt op het mogelijk grootste corruptieschandaal dat het Spaanse voetbal ooit heeft gekend.