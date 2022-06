Sport

Smidt met overmacht naar vierde titel op 400 horden

Nick Smidt is in Apeldoorn voor de vierde keer Nederlands kampioen op de 400 meter horden geworden. De Assenaar was oppermachtig en snelde bij de NK in 49,43 naar het goud. Hij had meer dan twee seconden voorsprong op nummer 2 Binne Brok.