Niki Terpstra na flitsstart Zesdaagse: ’Verwacht aanvallen’

„Het is super om op de eerste dag al zoveel onderdelen te winnen en punten te pakken”, zei Terpstra met Havik aan zijn zijde en allebei gehuld in de gele leiderstrui. „Het is mooi om die te dragen, al ziet de rest daardoor ook makkelijker wie de leiders zijn. Ik verwacht de komende dagen wel wat aanvallen, maar als we zo doorgaan, ziet het er goed uit”, aldus de Noord-Hollander, die deze week voor het laatst als profrenner op de fiets zit.

Havik, die eerder dit jaar wereldkampioen werd op de puntenkoers, is eveneens op zijn hoede voor naderend gevaar. „Tot en met plek zeven staat het nog dicht bij elkaar. Er zijn in Rotterdam gekkere dingen gebeurd, dus je moet met alles rekening houden. Of we nu gaan verdedigen? We kijken per onderdeel en dan zien we wel, maar wat ons betreft is de aanval de beste verdediging.”

Klassement na eerste avond Wooning Zesdaagse Rotterdam:

1. Terpstra/Havik Yoeri (Ned/Ned) 100 punten

Op één ronde achterstand:

2. De Vylder/Hesters (Bel/Bel) 74 punten

3. Viviani/Hoppezak (Ita/Ned) 68 punten

4. Kluge/Bol (Dui/Ned) 32 punten

Op twee rondes achterstand:

5. Heijnen/Teutenberg (Ned/Dui) 60 punten

6. Imhof/Mora (Zwi/Spa) 38 punten

7. Reinhardt/Malcharek (Dui/Dui) 6 punten