De zesvoudig wereldkampioene denkt nog vaak aan de gouden woorden van haar overleden vader Amerikaanse superster Shiffrin kan record van Vonn evenaren

Door Hans Ruggenberg

De beste is Mikaela Shiffrin inmiddels al langere tijd, maar ze stevent af op de status om de grootste atleet aller tijden te worden in de skisport. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In de Verenigde Staten gaat het al weken over de twee ’postergirls’ van de skisport, Mikaela Shiffrin en Lindsey Vonn. En dat is niet zo gek nu er historie geschreven kan worden.