Ricciardo noemt derde plaats surrealistisch en verleidt Lewis Hamilton

En in tegenstelling tot in Duitsland vergat de Australiër zijn ritueel, het drinken van champagne uit zijn schoen, deze keer niet. Zelfs winnaar Lewis Hamilton nam een slokje. „Deze podiumplek was nog onverwachter dan op de Nürburgring”, aldus de goedlachse Ricciardo. „Twee keer op het podium in drie races... Het is vrij surrealistisch.”

Ricciardo profiteerde in Imola van de uitvalbeurt van Verstappen én van het feit dat Sergio Pérez tijdens de safety car-situatie door Racing Point naar binnen werd gehaald voor een tweede stop. Op de hardste band hield Ricciardo in de laatste ronden de aanvallende Daniil Kvyat (AlphaTauri) ternauwernood van zich af.

„Ik wist niet waar hij vandaan kwam. Gelukkig heb ik het kunnen volhouden”, stelde Ricciardo. Zijn teambaas Cyril Abiteboul had eerder met hem afgesproken bij een podiumplek een tatoeage te nemen, maar was er zondag als de kippen bij om zijn coureur (volgend jaar rijdend voor McLaren) te vertellen dat hij er niet nóg één gaat laten zetten. Ricciardo: „Maar misschien iemand anders in het team wel, wie weet.”

