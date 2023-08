Mohamed Ihattaren vindt onderdak in Turkije

„Ihattaren komt dinsdagavond rond middernacht naar Samsun en tekent woensdag na zijn medische keuring een vierjarig contract”, zo meldt de Turkse club op X, voorheen Twitter. De club komt komend seizoen uit in de Süper Lig, het hoogste niveau in Turkije, nadat afgelopen seizoen op het tweede niveau met overmacht de titel werd gegrepen.

Sinds afgelopen vrijdag zat Ihattaren officieel zonder club. Juventus besloot zijn contract te ontbinden, nadat de 21-jarige in twee jaar tijd geen minuut voor de club speelde. Ihattaren werd wel nog verhuurd aan Sampdoria en Ajax. Voordat hij in 2021 naar Turijn trok, maakte hij zijn eerste minuten in het profvoetbal bij PSV. Hij speelde daar ruim twee jaar in het eerste.