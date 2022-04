LIVE: Benfica wil stunten tegen Liverpool en Aké &co ontvangen Atletico

Manchester City - Atletico Madrid

Gaat het Pep Guardiola dit seizoen dan eindelijk lukken? De Spaanse trainer jaagt in dienst van Manchester City nog altijd verwoed op zijn eerste eindzege in de Champions League als trainer van de Engelsen. Om die droom levend te houden moet hij echter wel eerst afrekenen met het Atletico Madrid van Diego Simeone, een heel ander type trainer dan Guardiola, maar wel eentje die met zijn speelstijl de laatste jaren de nodige pijzen behaalde én finales in de Championsl League bereikte. Al wist ook Simeone die finales niet te winnen...

Benfica - Liverpool

In Lissabon gaat Virgil van Dijk met Liverpool een eerste stap proberen te zetten om Ajax-bedwinger Benfica uit de Champions League te kegelen. De Portugezen waren in de achtste finale te sterk voor de Amsterdammers. Liverpool slaagde er in 2019 in om ten koste van Tottenham Hotspur de Champions League te winnen en Jürgen Klopp zal dat kunststukje graag willen herhalen. In de competitie kende Liverpool zaterdag een goede generale, door Watford met 2-0 te verslaan.

Bekijk hier het programma in de Champions League