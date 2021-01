Juventus laat op stoom, maar wint wel weer

Op de ranglijst neemt Juventus de vierde plek in, met een achterstand van zeven punten op koploper AC Milan, die wel een wedstrijd meer speelde. De lijstaanvoerder versloeg zaterdag Torino met 2-0.

Matthijs de Ligt ontbrak bij Juventus. De Italiaanse kampioen maakte vrijdag bekend dat de Nederlandse international positief heeft getest op het coronavirus. De Ligt is voorlopig in quarantaine gegaan. Ook zijn ploeggenoten Alex Sandro en Juan Cuadrado zijn door het coronavirus even uit de roulatie.

Juventus raakte in de eerste helft twee spelers kwijt door blessures. Weston McKennie en Paulo Dybala gingen naar de kant. Sassuolo moest na de rust met tien man verder. Pedro Obiang kreeg op slag van rust de rode kaart voor een zware overtreding.

In ondertal wisten de bezoekers toch op gelijke hoogte te komen met Juventus. De Fransman Grégoire Defrei zorgde in de 58e minuut voor 1-1. Na ruim een uur was Federico Chiesa dicht bij 2-1, maar zijn schot eindigde op de paal. Ook Cristiano Ronaldo kon daarna zijn kansen niet benutten. Het was uiteindelijk invaller Aaron Ramsey, die in de slotfase Juventus weer op voorsprong zette. Ronaldo pikte in de extra tijd nog zijn vijftiende competitietreffer mee.

AS Roma - Inter

De topper tussen AS Roma en Internazionale leverde geen winnaar op. Het duel in Stadio Olimpico eindigde in 2-2. Die uitslag stond de afgelopen twee seizoenen ook steeds op het scorebord in Rome bij de ontmoetingen tussen AS Roma en Inter. De laatste zes duels tussen beide clubs eindigden allemaal onbeslist.

Edin Dzeko en Stefan de Vrij in een luchtduel met elkaar in de weer. Ⓒ ANP/HH

Lorenzo Pellegrini schoot de thuisploeg in de 17e minuut op voorsprong. Kort daarvoor had de Romeinse doelman Pau Lopez met knappe reddingen Lautaro Martinez en Romelu Lukaku van scoren af gehouden.

Inter wist de wedstrijd na rust om te draaien via doelpunten van verdediger Milan Skriniar (kopbal) en Achraf Hakimi. De Marokkaanse vleugelspeler schoot zijn zesde doelpunt van het seizoen binnen. In de slotfase kwam Roma op gelijke hoogte via Gianluca Mancini.

Karsdorp

Rick Karsdorp (AS Roma) en Stefan de Vrij (Inter) speelden beiden de hele wedstrijd.

Napoli wint door late treffer van Udinese

Napoli won de uitwedstrijd tegen Udinese met 2-1. De ploeg van coach Gennaro Gattuso pakte de zege in Udine door een laat doelpunt. Lorenzo Insigne bracht de bezoekers uit Napels na een kwartier uit een strafschop op 1-0. Kevin Lasagna zorgde nog in de eerste helft voor de gelijkmaker voor Udinese. In de slotminuut van de officiële speeltijd kopte Tiemoué Bakayoko de winnende treffer binnen voor Napoli.

Wesley Hoedt op de bank bij winnend Lazio

Lazio won met 2-0 bij Parma. De doelpunten van Luis Alberto en Felipe Caicedo vielen na de rust voor de ploeg uit Rome. Djavan Anderson viel in de slotfase in bij Lazio. Wesley Hoedt bleef op de bank.

