Weer puntverlies voor het Inter van Stefan de Vrij

Die uitslag stond de afgelopen twee seizoenen ook steeds op het scorebord in Rome bij de ontmoetingen tussen AS Roma en Inter. De laatste zes duels tussen beide clubs eindigden allemaal onbeslist.

Lorenzo Pellegrini schoot de thuisploeg in de 17e minuut op voorsprong. Kort daarvoor had de Romeinse doelman Pau López met knappe reddingen Lautaro Martinez en Romelu Lukaku van scoren af gehouden.

Inter wist de wedstrijd na rust om te draaien via doelpunten van verdediger Milan Skriniar (kopbal) en Achraf Hakimi. De Marokkaanse vleugelspeler schoot zijn zesde doelpunt van het seizoen binnen. In de slotfase kwam Roma op gelijke hoogte via Gianluca Mancini.

Karsdorp

Rick Karsdorp (AS Roma) en Stefan de Vrij (Inter) speelden beiden de hele wedstrijd. De blauw-zwarte formatie uit Milaan heeft na zeventien wedstrijden 3 punten minder dan stadgenoot AC Milan, dat aan kop gaat in de Serie A. AS Roma staat derde, op 6 punten van Milan.