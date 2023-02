Premium Het beste van De Telegraaf

Belgische wereldkampioen geeft met eindzege in UAE Tour vlijmscherp antwoord op Pogacar Evenepoel met ’overtollig wintervet’ in het rood: ’Help me’

Remco Evenepoel moet even bijkomen, nadat hij de eindzege in de UAE Tour heeft veiliggesteld. Ⓒ Getty Images

JEBEL HAFEET - Remco Evenepoel zat er vlot weer monter bij, nadat hij niet veel eerder de grens van zijn fysieke capaciteiten had overschreden. „Help me”, zei hij wankelend tegen een verzorger van zijn ploeg. „Het was immens warm en ik was achter de streep duizelig. Tijdens die slotklim kwam alles naar boven wat er in mijn maag zat”, aldus de wereldkampioen, die heel diep moest gaan om zijn eindzege in de UAE Tour veilig te stellen.