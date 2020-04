Formule 1-baas van Mercedes neemt aandeel in Aston Martin

Volgens de Engelse krant The Daily Mail investeert Wolff 37 miljoen pond, omgerekend 42 miljoen euro, in de Britse sportwagenfabrikant. Hij zou daarmee bijna 1 procent van de aandelen in handen krijgen.

Een investeringsgroep rond de Canadese miljardair Lawrence Stroll pompte eerder dit jaar al honderden miljoenen in Aston Martin, dat in financiële problemen was gekomen. Stroll is eigenaar van het Formule 1-team Racing Point, dat vanaf volgend jaar wordt omgedoopt tot het fabrieksteam van Aston Martin. Zoon Lance Stroll is (en blijft) een van de rijders van het team.

Stroll en Wolff zijn bevriend. Hun renstallen hebben ook nauwe banden. Zo rijdt Racing Point (voorheen Force India) met motoren van Mercedes.

Volgens Mercedes, dat al jaren domineert in de Formule 1, heeft de persoonlijke investering van Wolff in Aston Martin geen invloed op zijn rol. De 48-jarige Oostenrijker weersprak zelf onlangs al geruchten over een mogelijke overstap naar Aston Martin. Hij heeft 30 procent van de aandelen van het Formule 1-team van Mercedes in bezit.