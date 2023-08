Bescheiden Femke Bol zorgt voor een van de hoogtepunten in Nederlandse sporthistorie: ’Mooier kan niet’

BOEDAPEST - Wat een revanche van Femke Bol. Het fenomeen uit Amersfoort, dat acht dagen eerder nog zo dramatisch naar de grond ging in het zicht van de finish, sleepte bij het allerlaatste WK-onderdeel haar team op sensationele wijze naar het goud bij de 4x400 meter estafette. Op het laatste rechte eind haalde ze een Britse en een Jamaicaanse in om in een nationaal record goud te pakken. Mooier kon het niet.

Bol troeft de concurrentie in de laatste meters af. Ⓒ ANP/HH