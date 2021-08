Premium Het beste van De Telegraaf

Eric Gerets: ’Voor mij is Wilfried Van Moer de beste Belgische voetballer ooit’

Wilfried Van Moer scoort op het WK van 1970. Ⓒ ANP/HH

Eric Gerets (67) is diep geraakt door het overlijden van voormalig topvoetballer Wilfried Van Moer op 76-jarige leeftijd. „Dit is triest. Ik verlies een vriend en een leermeester. Voor mij is hij de beste Belgische voetballer die er ooit was. Paul Van Himst en Caje zullen het me niet kwalijk nemen, maar Kitchi was speciaal”, aldus de oud-speler en trainer van PSV.