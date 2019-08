Afellay maakt eerste minuten met Jong PSV

De man die door Mark van Bommel tot aanvoerder is benoemd, reisde begin deze week niet mee naar Basel om meer trainingsuren te kunnen maken en sneller fit te raken. Daar kwam met de minuten van vandaag een vervolg op. Van Bommel ging op de persconferentie voorafgaand aan het eerste competitieduel bij FC Twente in op de blessuregevallen binnen zijn selectie. Een update uit de ziekenboeg van PSV:

Timo Baumgartl

De Duitse aanwinst van 10 miljoen euro is er nog niet bij in Enschede. „Sinds dat hij hier is, en dat is nu een dikke week, heeft Timo niet met de groep meegetraind”, zegt Van Bommel over de centrale verdediger die bij zijn vorige club VfB Stuttgart alleen nog individueel had getraind. „Dat is de situatie waarin je zit, dat je spelers binnenkrijgt die nog niet topfit zijn zoals de andere jongens, die op 18 juni begonnen zijn. Dus dat is altijd schipperen, kijken wanneer je iemand wel of niet verantwoord kunt inzetten. We zitten nu in een reeks van offciele wedstrijden, dus het zal niet makkelijk zijn die jongens allemaal snel op hetzelfde niveau te krijgen en ze zo snel mogelijk minuten te geven.”

Ryan Thomas

Bijna een jaar geleden scheurde Ryan Thomas, als toen kersverse aanwinst van PSV, zijn kruisband. Hij is op de weg terug, trainde al langere tijd individueel en maakt nu de volgende stap. Een niveautje lager, omdat de stap vanuit zijn revalidatie naar de groepstraining bij het eerst elftal een te grote is en daarmee te risicovol. „Ryan is weer in een teamtraining, hij traint bij Onder 19, dat afgelopen maandag is begonnen”, aldus Van Bommel. „Als hij bij Onder 19 opstart en langzaam naar ons toegroeit, is dat het beste. Onder 19 begint met een hoop loopwerk, met en zonder bal, zoals wij dat in het begin van het seizoen ook hebben gedaan. Het is moeilijk in je hoofd om terug te gaan naar Onder 19, maar alles bij elkaar is het wel de beste manier om terug te komen.”

Lars Unnerstall

Het is nog altijd de verwachting dat de van VVV-Venlo aangetrokken keeper na de eerste interlandperiode begin september weer (wedstrijd)fit is. „Hij heeft gedeeltes met de groep meegedaan de afgelopen dagen”, aldus Van Bommel. „En dat is goed, je wilt zo snel mogelijk alle jongens weer fit hebben op het veld.”

Sam Lammers

Van Bommel bevestigde dat PSV zich door de ernst van de blessure van Lammers, die er maanden uitligt, oriënteert op de mogelijkheden een vervanger aan te trekken. „We moeten even kijken wat we gaan doen”, zegt Van Bommel over die eventuele plannen. „We proberen altijd plannen te maken, maar die kun je niet altijd realiseren.”