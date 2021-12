Premium Het beste van De Telegraaf

Goudhaantje Loïs Openda luidt 2021 uit; Vitesse sluit topjaar af met zege

Door Jeroen Kapteijns

Met zijn tiende competitietreffer bezorgt Loïs Openda (m) Vitesse de nipte zege op PEC Zwolle. Ⓒ ANP

Goudhaantje Loïs Openda heeft Vitesse een positieve afsluiting van het topjaar 2021 bezorgd. De Belgische aanvaller, die al een tijdje in topvorm is, was matchwinnaar bij de moeizame 1-0 zege op hekkensluiter PEC Zwolle, waardoor Vitesse in ieder geval totdat FC Twente morgen in actie komt de vierde plek heeft heroverd.