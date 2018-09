Koploper PSV blijft stoïcijns

In Eindhoven had pakweg drie maanden geleden niemand durven dromen dat er nu al grappen worden gemaakt over winterbanden onder een kampioenskar.

Want hoe groot was het chagrijn begin augustus. Nog voordat er in de Eredivisie een bal was getrapt verkeerde PSV in crisissferen, na de onverwachte Europese uitschakeling tegen de nummer vier van Kroatië. NK Osijek zadelde de Brabanders niet alleen op met een miljoenenstrop, maar gaf PSV óók een realiteitscheck.

PSV-watcher Erik van Haren beschrijft de sleutels van het huidige succes van de koploper in De Telegraaf/sport van maandag 6 november.