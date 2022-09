Portugees Artur Dias leidt Ajax tegen Liverpool

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Springruiters derde bij Nations Cup in Calgary

10:46 uur De Nederlandse springruiters zijn derde geworden bij de wedstrijd om de Nations Cup in Calgary. Oranje, dat vorige maand bij de WK in Herning zilver pakte in de landenwedstrijd, moest wereldkampioen Zweden (eerste) en Zwitserland (tweede) voor zich dulden.

De Nederlandse equipe in Canada bestond uit Jur Vrieling (met Fiumicino van de Kalevallei), Johnny Pals (Charley), Patrick Lemmen (Exit Remo) en Harrie Smolders (Bingo du Parc). Vrieling en Smolders vormden vorige maand met Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen de WK-ploeg. Van der Vleuten, die in Herning individueel brons pakte, ontbrak in Calgary.

Vrieling ging in de Nations Cup-wedstrijd twee keer foutloos rond. Lemmen gooide er alleen op de laatste hindernis van de tweede omloop een balk af. Smolders was ook foutloos in de eerste ronde, maar maakte in de tweede een springfout en kreeg nog een strafpunt vanwege tijdsoverschrijding. Zweden pakte de winst met slechts 4 strafpunten, Zwitserland eindigde als tweede met 7 strafpunten.

Portugees Artur Dias fluit Ajax

10:15 uur Ajax krijgt dinsdag in de uitwedstrijd tegen Liverpool te maken met een Portugese scheidsrechter, Artur Dias. De ploeg van trainer Alfred Schreuder begon de groepsfase met een zege op Rangers FC: 4-0. Liverpool ging met 4-1 onderuit bij Napoli. Het duel op Anfield begint om 21.00 uur.

Scheidsrechters staken in Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen

09:28 uur De openingsronde van de Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen gaat niet door omdat de scheidsrechters staken. De arbiters weigeren om dit weekeinde wedstrijden te leiden en hopen zo betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. "Als scheidsrechters willen we het voetbal zo goed mogelijk van dienst zijn, maar dat betekent wel dat er minimumvoorwaarden moeten komen die vergelijkbaar zijn met die van de scheidsrechters in de mannencompetities", staat in een verklaring.

Zaterdag konden onder meer de wedstrijden Atlético Madrid - Real Sociedad en Villarreal - Real Madrid niet doorgaan. De voetbalsters stonden op het geplande aanvangstijdstip wel op het veld en er zat ook publiek op de tribunes, maar de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ontbraken. Daarom moesten de speelsters onverrichter zake weer terug naar de kleedkamer.