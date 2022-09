Sport kort: succesvol EK 3x3 basketballers: vrouwen zilver, mannen brons

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Basketbalsters pakken zilver op EK 3x3, mannen brons

22.28 uur: De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben bij het EK in het Oostenrijkse Graz genoegen moeten nemen met zilver. Het Nederlandse team bestaande uit Loyce Bettonvil, Noortje Driessen, Julia Jorritsma en Natalie van den Adel, verloor de finale van wereldkampioen Frankrijk met 21-14.

De basketballers wonnen op het EK brons. Jan Driessen, Julian Jaring, Arvin Slagter en Dimeo van der Horst waren in de wedstrijd om de derde plaats met 21-10 te sterk voor Litouwen. Nederland werd in de halve finale uitgeschakeld door wereldkampioen Servië.

Krejcikova en Siniakova maken palmares compleet met titel US Open

21.28 uur: Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië hebben hun derde grandslamtitel van 2022 in het vrouwendubbel gewonnen. Het duo versloeg in de finale van de US Open Caty McNally en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten in drie sets: 3-6 7-5 6-1.

De zege op de US Open is de zesde grandslamtitel voor het duo. Met de titel op de US Open hebben de Tsjechische speelsters alle vier de grandslamtoernooien gewonnen. Daarnaast veroverden ze in 2021 in Tokio olympisch goud.

Krejcikova en Siniakova hadden dit jaar al de dubbeltitels gepakt op de Australian Open en op Wimbledon. Op Roland Garros, waar het duo de titelverdediger was, moest het zich nog voor de eerste wedstrijd afmelden wegens een positieve coronatest bij Krejcikova.

Voor McNally is het de tweede keer op rij dat ze de dubbelfinale van de US Open verliest. Met Cori Gauff als dubbelpartner ging ze vorig jaar in drie sets onderuit tegen de Australische Samantha Stosur en de Chinese Zhang Shuai. Met Townsend schakelde McNally dit jaar in de kwartfinale Demi Schuurs en haar dubbelpartner Desirae Krawczyk uit.

Het Amerikaanse duo kwam in de eerste set een break voor met 4-2. Die marge lieten ze niet meer ontglippen. Met 6-3 pakten ze de set na een tweede break. Ook in de tweede set wonnen ze meteen de opslagbeurt van de Tsjechische speelsters. Die kwamen nog terug tot 2-1, maar zagen de Amerikaanse speelsters uitlopen naar 4-1. Krejcikova en Siniakova kwamen echter opnieuw terug tot 4-4, en grepen met 7-5 de set.

In de derde set liepen de ervaren Tsjechische tennissters uit naar 4-0. Op 5-1 benutten Krejcikova en Siniakova het eerste matchpoint.

Caleb Ewan klopt Dylan Groenewegen in GP de Fourmies

17.05 uur: Caleb Ewan heeft de GP de Fourmies gewonnen, een eendaagse wielerkoers in het noorden van Frankrijk. De Australische sprinter van Lotto-Soudal hield in de sprint Dylan Groenewegen en de Belg Amaury Capiot net achter zich.

Van een kopgroep van vijf bleven Taco van der Hoorn, de Belg Louis Blouwe en de Fransman Nicolas Debeaumarché vooraan over. Nadat een poging van de Fransman Sandy Dujardin de aansluiting te vinden mislukte, was het de ploeg Lotto-Soudal die 3 kilometer voor de finish het gat dichtte.

Meteen na de hergroepering was er een valpartij. Onder anderen Fabio Jakobsen behoorde tot de renners die achter de val stil stonden en meteen kansloos waren. Dat gold niet voor Ewan, die zijn zevende zege van het seizoen boekte.

Atalanta verspeelt met drie Nederlanders punten en koppositie

15.05 uur: Atalanta heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie voor de tweede keer punten laten liggen. Met de Oranje-internationals Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer kwam de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini in eigen stadion niet verder dan 1-1 tegen Cremonese. Atalanta had eerder 1-1 gespeeld tegen landskampioen AC Milan, de andere vier wedstrijden werden gewonnen.

De blauw-zwarte ploeg uit Bergamo gaf tegen Cremonese, waarbij spits Cyriel Dessers in de basis stond, ook de koppositie in de Serie A uit handen. Napoli is Atalanta op basis van het doelsaldo voorbij gegaan. De tegenstander van Ajax in de Champions League heeft net als Atalanta en AC Milan 14 punten.

De club uit Napels won zaterdag met 1-0 van Spezia, Milan zegevierde met tien spelers bij Sampdoria: 1-2.

Rangers in Champions League dag later tegen Napoli

14.42 uur: Het duel uit de groepsfase van de Champions League tussen Rangers FC en Napoli is met een dag uitgesteld naar woensdag. Het overlijden van koningin Elizabeth en de daarbij behorende ceremoniële activiteiten zorgen er onder meer voor dat er dinsdag niet voldoende politie beschikbaar is om het duel op Ibrox te begeleiden, meldt de club waar Giovanni van Bronckhorst trainer is.

Bij de wedstrijd, in de groep waarin ook Ajax en Liverpool uitkomen, zijn om dezelfde reden geen fans van Napoli welkom. De Europese voetbalbond UEFA heeft ter bescherming van de „sportieve integriteit” daarop besloten dat Rangers het bij het duel in Napels ook zonder eigen fans moet doen.

Springruiters derde bij Nations Cup in Calgary

10:46 uur De Nederlandse springruiters zijn derde geworden bij de wedstrijd om de Nations Cup in Calgary. Oranje, dat vorige maand bij de WK in Herning zilver pakte in de landenwedstrijd, moest wereldkampioen Zweden (eerste) en Zwitserland (tweede) voor zich dulden.

De Nederlandse equipe in Canada bestond uit Jur Vrieling (met Fiumicino van de Kalevallei), Johnny Pals (Charley), Patrick Lemmen (Exit Remo) en Harrie Smolders (Bingo du Parc). Vrieling en Smolders vormden vorige maand met Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen de WK-ploeg. Van der Vleuten, die in Herning individueel brons pakte, ontbrak in Calgary.

Vrieling ging in de Nations Cup-wedstrijd twee keer foutloos rond. Lemmen gooide er alleen op de laatste hindernis van de tweede omloop een balk af. Smolders was ook foutloos in de eerste ronde, maar maakte in de tweede een springfout en kreeg nog een strafpunt vanwege tijdsoverschrijding. Zweden pakte de winst met slechts 4 strafpunten, Zwitserland eindigde als tweede met 7 strafpunten.

Portugees Artur Dias fluit Ajax

10:15 uur Ajax krijgt dinsdag in de uitwedstrijd tegen Liverpool te maken met een Portugese scheidsrechter, Artur Dias. De ploeg van trainer Alfred Schreuder begon de groepsfase met een zege op Rangers FC: 4-0. Liverpool ging met 4-1 onderuit bij Napoli. Het duel op Anfield begint om 21.00 uur.

Scheidsrechters staken in Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen

09:28 uur De openingsronde van de Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen gaat niet door omdat de scheidsrechters staken. De arbiters weigeren om dit weekeinde wedstrijden te leiden en hopen zo betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. „Als scheidsrechters willen we het voetbal zo goed mogelijk van dienst zijn, maar dat betekent wel dat er minimumvoorwaarden moeten komen die vergelijkbaar zijn met die van de scheidsrechters in de mannencompetities”, staat in een verklaring.

Zaterdag konden onder meer de wedstrijden Atlético Madrid - Real Sociedad en Villarreal - Real Madrid niet doorgaan. De voetbalsters stonden op het geplande aanvangstijdstip wel op het veld en er zat ook publiek op de tribunes, maar de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ontbraken. Daarom moesten de speelsters onverrichter zake weer terug naar de kleedkamer.