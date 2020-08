Sport Kort: AA Gent verliest ook tweede competitieduel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: AA Gent verliest ook tweede competitieduel

21:20 uur AA Gent is in de Belgische voetbalcompetitie opnieuw niet tot winst gekomen. De nummer 2 van vorig seizoen verloor op eigen veld met 2-1 van Kortrijk.

Hannes van der Bruggen maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt voor Kortrijk, dat vorig seizoen als 11e eindigde. Terem Moffi had de bezoekers op voorsprong gebracht en Ihor Plastoen maakte na een uur gelijk.

Vorige week verloor Gent ook al met 2-1, toen van Sint-Truidense VV.

Ook Racing Genk verspeelde punten. De ploeg van Cyriel Dessers, deze zomer overgekomen van Heracles Almelo, kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen OHL Leuven. Dessers werd tegen de club waar hij zijn loopbaan begon een kwartier voor tijd gewisseld.

Tennis: Ook Bencic meldt zich af voor US Open

20:52 uur In navolging van onder anderen Kiki Bertens heeft ook Belinda Bencic besloten af te zien van deelname aan de US Open. De Zwitserse tennisster is de nummer 8 van de wereldranglijst. Ze laat ook het voorbereidingstoernooi van Cincinnati, dat eenmalig in New York wordt gespeeld, lopen.

„Ik heb de moeilijke beslissing genomen om de Amerikaanse tour te laten schieten en volgende maand terug te keren in Rome”, schreef Bencic (23) op social media. „Ik kijk er naar uit om volgend jaar terug te keren in New York en wens iedereen die wel meedoet de komende weken veel succes.”

Vrijdag meldde titelverdedigster Bianca Andreescu zich al af voor de US Open en Ashleigh Barty, de mondiale nummer 1, schreef zich niet in. Serena Williams heeft haar deelname wel toegezegd.

De US Open begint op maandag 31 augustus.

Tennis: Griekspoor wint hij hervatting tenniscircuit in Praag

19:05 uur Tennisser Tallon Griekspoor heeft zijn eerste wedstrijd op internationaal niveau sinds de uitbraak van het coronavirus gewonnen. Hij was op een challengertoernooi in Praag in twee tiebreaks de Rus Andrey Koeznetsov de baas: 7-6 (4) 7-6 (5).

Kuznetsov is de voormalige nummer 39 van de wereld, maar door blessureleed heeft hij momenteel geen ranking meer. Griekspoor bezet op de wereldranglijst plaats 190.

De challenger van Praag is sterk bezet. De plaatsingslijst wordt aangevoerd door Stan Wawrinka, de nummer 17 van de wereld. Ook Robin Haase doet mee in de Tsjechische hoofdstad, waar deze week het internationale tenniscircuit voor mannen wordt hervat.

Voetbal: De Graafschap op schot in oefenduel met sc Heerenveen

18:40 uur De Graafschap heeft in eigen stadion een klinkende oefenzege op sc Heerenveen geboekt. De Doetinchemse club, uitkomend in de eerste divisie, zegevierde met 5-1.

Joey Konings scoorde tweemaal tegen de eredivisionist. Mohamed Hamdaoui, Ted van de Pavert en Daryl van Mieghem troffen eveneens doel voor De Graafschap. Rein Smit scoorde bij een achterstand van 4-0 voor een zwak Heerenveen.

Wielrennen: Eekhoff komt net te kort in Dwars door het Hageland

16.14 uur: Nils Eekhoff heeft net naast de zege van Dwars door het Hageland gegrepen. De Nederlander van Team Sunweb moest in de laatste meters van de rit over 187 kilometer van Aarschot naar Diest zijn Belgische medevluchter Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) laten gaan.

De Belg Gianni Vermeersch maakte het succes van Alpecin-Fenix compleet en eindigde als derde in de race, die ook over kasseien en stoffige onverharde wegen gaat.

Motorsport: Vinales verovert pole

15.35 uur: Motorcoureur Maverick Vinales begint zondag vanaf pole aan de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP. De Spanjaard van het fabrieksteam van Yamaha was de snelste in de kwalificatie op het circuit van Spielberg.

De Australiër Jack Miller (Ducati-Pramac) reed de tweede tijd in de kwalificatie voor de vierde race van het seizoen. De Fransman Fabio Quartararo, de leider in het klassement voor het WK, start ook vanaf de eerste rij. Hij liet de derde tijd noteren in de kwalificatie van de koningsklasse van de motorsport.

Motorsport: Andrea Dovizioso vertrekt bij Ducati

13.59 uur: Motorcoureur Andrea Dovizioso is in de MotoGP bezig aan zijn laatste seizoen bij Ducati. Dat meldt het Italiaanse team op Twitter.

De 34-jarige Dovizioso kwam acht seizoenen uit voor Ducati in de MotoGP. Daarin won hij dertien wedstrijden. In 2017, 2018 en 2019 eindigde de Italiaan in de stand om het wereldkampioenschap als tweede.

Tennis: Shelby Rogers verrast Serena Williams

09.34 uur: Serena Williams is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het tennistoernooi van Lexington. De 38-jarige Amerikaanse verloor van haar landgenote Shelby Rogers, de nummer 116 van de wereld. Het werd 6-1 4-6 6-7 (5).

„Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt door te veel onnodige fouten te maken”, aldus Williams, 23-voudig grandslamkampioene. In de achtste finales had Serena Williams nog gewonnen van haar zus Venus.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Serena Williams een wedstrijd verloor van een tennisster die buiten de top honderd van de wereldranglijst staat. Voor Rogers was het juist haar derde zege op een speelster uit de top tien. In de halve finales treft de Amerikaanse de Zwitserse Jil Teichmann.

Basketbal: Goeie generale Indiana Pacers voor playoffs

08.39 uur: Indiana Pacers heeft in de NBA met 109-92 gewonnen van Miami Heat. Beide teams waren al verzekerd van de play-offs, waarin de Pacers en Miami Heat elkaar weer tegenkomen. Doug McDermott was met 23 punten de meest trefzekere speler aan de kant van Indiana Pacers.

Voor Miami Heat was het schrikken toen Derrick Jones Jr. van het veld werd gedragen. De aanvaller ging onderuit na een botsing met Goga Bitadze. Jones Jr. lag enkele minuten op de grond en uiteindelijk moesten er een nekbrace en een brancard aan te pas komen. Scans moeten duidelijk maken hoe groot de schade precies is.

„Dit was juist wat we niet wilden. Je wilt gewoon dat iedereen beschikbaar is voor de play-offs”, zei Erik Spoelstra, coach van Miami Heat.

Bijna alle deelnemende teams aan de play-offs in de NBA zijn bekend. Het gaat dit weekeinde alleen nog om het laatste ticket, dat gaat naar Memphis Grizzlies of Portland Trail Blazers.