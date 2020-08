Sport Kort: Tennisster Shelby Rogers verrast Serena Williams

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Shelby Rogers verrast Serena Williams

09.34 uur: Serena Williams is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het tennistoernooi van Lexington. De 38-jarige Amerikaanse verloor van haar landgenote Shelby Rogers, de nummer 116 van de wereld. Het werd 6-1 4-6 6-7 (5).

„Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt door te veel onnodige fouten te maken”, aldus Williams, 23-voudig grandslamkampioene. In de achtste finales had Serena Williams nog gewonnen van haar zus Venus.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Serena Williams een wedstrijd verloor van een tennisster die buiten de top honderd van de wereldranglijst staat. Voor Rogers was het juist haar derde zege op een speelster uit de top tien. In de halve finales treft de Amerikaanse de Zwitserse Jil Teichmann.

Basketbal: Goeie generale Indiana Pacers voor playoffs

08.39 uur: Indiana Pacers heeft in de NBA met 109-92 gewonnen van Miami Heat. Beide teams waren al verzekerd van de play-offs, waarin de Pacers en Miami Heat elkaar weer tegenkomen. Doug McDermott was met 23 punten de meest trefzekere speler aan de kant van Indiana Pacers.

Voor Miami Heat was het schrikken toen Derrick Jones Jr. van het veld werd gedragen. De aanvaller ging onderuit na een botsing met Goga Bitadze. Jones Jr. lag enkele minuten op de grond en uiteindelijk moesten er een nekbrace en een brancard aan te pas komen. Scans moeten duidelijk maken hoe groot de schade precies is.

„Dit was juist wat we niet wilden. Je wilt gewoon dat iedereen beschikbaar is voor de play-offs”, zei Erik Spoelstra, coach van Miami Heat.

Bijna alle deelnemende teams aan de play-offs in de NBA zijn bekend. Het gaat dit weekeinde alleen nog om het laatste ticket, dat gaat naar Memphis Grizzlies of Portland Trail Blazers.