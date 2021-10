Premium Het beste van De Telegraaf

Mike van der Hoorn: ’Zorgen dat Ajax een hekel aan ons krijgt’

Door Jeroen Kapteijns

Mike van der Hoorn Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Na zijn stormachtige doorbraak bij FC Utrecht speelde Mike van der Hoorn drie seizoenen voor Ajax. Een onomstreden basisspeler werd hij nooit in Amsterdam, maar met 48 optredens in Ajax 1 groeide de verdediger uit Almere uit tot een nuttige kracht. Na vijf jaar in het buitenland keert de afgelopen zomer bij FC Utrecht teruggekeerde Van der Hoorn (28) zondag voor het eerst weer terug in de Johan Cruijff ArenA voor het beladen duel Ajax-FC Utrecht.