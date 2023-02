Fraile dwarsboomt perfecte Ruta del Sol UAE, wel eindzege Pogacar; Martinez wint in de Algarve

De slotetappe ging over ruim 184 kilometer, van Otura naar Alhaurín de la Torre. Pogacar nestelde zich voor het ingaan van de slotkilometer in zijn gele leiderstrui aan kop van het peloton. De Sloveen, tweevoudig winnaar van de Tour de France, trok met twee teamgenoten in zijn wiel hard door. Covi nam het enkele honderden meters voor de streep over, maar hij kon het niet afmaken. Fraile zorgde ervoor dat de Ruta del Sol toch nog een ritwinnaar kreeg die niet voor Team Emirates rijdt. Tim Wellens, de Belg uit de ploeg van Pogacar, zegevierde in de etappe van vrijdag.

Pogacar ging de slotrit in met een royale voorsprong van 1 minuut en 14 seconden op de Spanjaard Mikel Landa. De Sloveen begon zijn seizoen maandag met winst van de Spaanse eendagskoers Jaén Paraiso Interior na een lange solo. In de Ruta del Sol domineerde Pogacar daarna ook.

Martinez wint de Algarve

Daniel Felipe Martínez heeft in de afsluitende tijdrit de eindoverwinning in de Ronde van de Algarve naar zich toegetrokken. Met ook specialist Filippo Ganna aan de start waren de ogen toch vooral op zijn teamgenoot bij Ineos Grenadiers gericht, maar de 26-jarige Colombiaan hield 2 seconden over op de Italiaan.

Hun Britse teamgenoot Tom Pidcock was als klassementsleider begonnen aan de slotrit, maar moest genoegen nemen met de zevende plek in de eindrangschikking. Bauke Mollema eindigde een plekje lager.

De Zwitser Stefan Küng (Groupama - FDJ) won de tijdrit over ruim 24 kilometer met start en finish in Lagoa. Rémi Cavagna uit Frankrijk werd op 3 seconden tweede, Ganna werd derde met zo’n 10 seconden achterstand op de winnaar. Thymen Arensman, ook van Ineos, was de beste Nederlander op de zesde plek.

Martínez werd vierde in de tijdrit. Hij won vorig jaar al de Ronde van Baskenland en twee jaar eerder het Critérium du Dauphiné. De renner rijdt sinds 2021 voor Ineos.

Ook Martínez zelf had niet gerekend op de eindoverwinning vanwege de status van Ganna, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden. „De tijdrit is normaal voor Filippo. Iedereen in de ploeg dacht dan ook dat hij de favoriet was voor het klassement. Dit is een hele grote verrassing voor mij”, aldus de Colombiaanse ploeggenoot van Arensman.

Uijen boekt eerste profzege

De Nederlandse wielrenster Elise Uijen heeft haar eerste overwinning bij de profs geboekt. De 19-jarige renster van Team DSM schreef de laatste etappe uit de Wielerweek van Valencia op haar naam. Uijen klopte haar Belgische medevluchter Justine Ghekiere in de sprint. Ghekiere pakte wel de eindzege in de vierdaagse etappekoers.

„Dit was de kers op de taart”, zei de renster uit het Brabantse dorp Herpen. „Als team hebben we de koers gemaakt door aanvallend te rijden en voor de ritwinst te gaan. Ik kwam voorop te rijden met een andere renster, gelukkig kon ik het afmaken. Mijn eerste zege bij de profs en mijn eerste voor dit team. Ik ben hier heel blij mee.”

Ghekiere greep weliswaar naast de ritwinst, maar pakte mede dankzij de bonificatieseconden wel de eindzege. De Belgische stootte haar Zuid-Afrikaanse ploeggenote Ashleigh Moolman (AG Insurance - Soudal Quick-Step) met 1 seconde verschil van de eerste plaats. Annemiek van Vleuten eindigde in haar eerste wedstrijd van dit jaar op de vierde plaats. De 40-jarige wereldkampioene zakte op de slotdag door de machtsgreep van Ghekiere één plek in het klassement.