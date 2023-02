Fraile dwarsboomt perfecte Ruta del Sol UAE, wel eindzege Pogacar

De slotetappe ging over ruim 184 kilometer, van Otura naar Alhaurín de la Torre. Pogacar nestelde zich voor het ingaan van de slotkilometer in zijn gele leiderstrui aan kop van het peloton. De Sloveen, tweevoudig winnaar van de Tour de France, trok met twee teamgenoten in zijn wiel hard door. Covi nam het enkele honderden meters voor de streep over, maar hij kon het niet afmaken. Fraile zorgde ervoor dat de Ruta del Sol toch nog een ritwinnaar kreeg die niet voor Team Emirates rijdt. Tim Wellens, de Belg uit de ploeg van Pogacar, zegevierde in de etappe van vrijdag.

Pogacar ging de slotrit in met een royale voorsprong van 1 minuut en 14 seconden op de Spanjaard Mikel Landa. De Sloveen begon zijn seizoen maandag met winst van de Spaanse eendagskoers Jaén Paraiso Interior na een lange solo. In de Ruta del Sol domineerde Pogacar daarna ook.

Uijen boekt eerste profzege

De Nederlandse wielrenster Elise Uijen heeft haar eerste overwinning bij de profs geboekt. De 19-jarige renster van Team DSM schreef de laatste etappe uit de Wielerweek van Valencia op haar naam. Uijen klopte haar Belgische medevluchter Justine Ghekiere in de sprint. Ghekiere pakte wel de eindzege in de vierdaagse etappekoers.

„Dit was de kers op de taart”, zei de renster uit het Brabantse dorp Herpen. „Als team hebben we de koers gemaakt door aanvallend te rijden en voor de ritwinst te gaan. Ik kwam voorop te rijden met een andere renster, gelukkig kon ik het afmaken. Mijn eerste zege bij de profs en mijn eerste voor dit team. Ik ben hier heel blij mee.”

Ghekiere greep weliswaar naast de ritwinst, maar pakte mede dankzij de bonificatieseconden wel de eindzege. De Belgische stootte haar Zuid-Afrikaanse ploeggenote Ashleigh Moolman (AG Insurance - Soudal Quick-Step) met 1 seconde verschil van de eerste plaats. Annemiek van Vleuten eindigde in haar eerste wedstrijd van dit jaar op de vierde plaats. De 40-jarige wereldkampioene zakte op de slotdag door de machtsgreep van Ghekiere één plek in het klassement.