Den Bosch-vedette: ’College basketball heeft mij gevormd tot wie ik ben’

Welke gebeurtenis in jouw leven koester je het meest?

Van der Mars: „Dat was toen ik op de Basketball Academy op Gran Canaria zat (een internationaal opleidingsinstituut, red.). Het was de eerste keer weg van huis, met zó’n intens schema. Drie keer per dag trainen en soms ook nog gewichtheffen erbij. Dat was keihard, een shock. Ik dacht dat ik dit nooit zou kunnen volhouden. Ik moest nog acht maanden! Dat voelde uitzichtloos. Toen heb ik mijn ouders gebeld. ’Ik kom terug’, zei ik. Mijn ouders hebben me toen echt voorgehouden dat ik moest blijven. Ik mocht niet terug. Ze zeiden dat het belangrijk was voor mij om niet altijd de makkelijkste weg te kiezen. Ik had deze keuze gemaakt en moest de discipline hebben om vol te houden en dit tot het einde te doorlopen. Dat is heel belangrijk voor me geweest. Ik was toen 18 jaar oud en dat was het moment dat ik mijn jeugd voor m’n gevoel echt achter me liet.”

Dat heeft je ook het meeste gebracht?

„Zeker. Uiteindelijk verdiende ik daar een scholarship in de Verenigde Staten, waardoor ik vier jaar college basketball heb mogen spelen in Portland (tot en met de NBA-draft, red.). Dat was fantastisch en heeft me als persoon en basketballer gevormd tot wie ik nu ben.”

Wanneer was je voor het laatst te laat?

„Ik kan niet goed tegen mensen die te laat komen. Als je structureel te laat komt, dan respecteer je de tijd van de ander niet. Maar mijn vriendin staat daar heel anders in. Professioneel ben ik nooit te laat, maar in een sociale setting komen we wel eens te laat. Meestal door haar, haha. Je moet er niet zijn voor het feestje begint, zeg maar. Het levert me normaal gesproken een beetje stress op, maar het grappige is dat ik het steeds een beetje meer kan loslaten in die setting.”

Waar werd je voor het laatst stil van?

„Recentelijk is Jan Korver overleden. Hij was heel lang vrijwilliger bij de club, zelfs langer dan ik nu leef. Elke keer als je geconfronteerd wordt met de dood is dat heftig, maar Jan is iemand die er altijd was. Hij werd ernstig ziek en het was in één keer helemaal fout. Nu voel je zijn gemis. De woordjes en grapjes die je met elkaar wisselt, zijn er niet meer. Voor zo’n iemand word je ook kampioen. Ik vergeet nooit hoe gelukkig hem dat heeft gemaakt.”

Thomas van der Mars in het shirt van Oranje. Ⓒ SCS/Sander Chamid

Welke gave zou je wel willen hebben?

„Vliegen zou wel helpen! Vanuit basketbalperspectief zeker. Al zou je daar wel een oneerlijk voordeel mee verkrijgen.”

Wat is je meest vreselijke gewoonte?

„Ik heb de gewoonte soms in discussie te gaan als ik het beter kan laten gaan. Maar ik vind het leuk om met elkaar te praten en debatteren. Voor mij is het dan niet persoonlijk, maar daardoor kan ik er scherp in staan en best wat agressief overkomen in de manier van discussiëren.” Lachend: „Dat is dan moeilijk voor mensen die het niet gewend zijn om op de tenen van anderen te gaan staan. Ik moet het dan wat lichter houden. Ik ben best direct. In de sport heb je ook geen baat bij voorzichtigheid, dan gaat het om secondes waarin je met elkaar beslissingen moet nemen.”

Met welke stad heb je iets speciaals?

„Gouda, omdat ik daar het grootste deel van m’n jeugd heb doorgebracht. Als ik lange tijd in het buitenland had gezeten, kwam ik daar weer thuis. Maar Den Bosch ben ik ook echt gaan waarderen. Ik woon hier nu vier jaar. Buiten Gouda heb ik nergens anders zo lang gewoond. Op mijn tijd in Estland, waar ik twee jaar heb gebasketbald, kijk ik eveneens met veel plezier terug. Ik woonde in een klein stadje, Rapla, en in de hoofdstad Tallinn. Rapla is een home away from home geworden, door de mensen die me daar zo lieten thuis voelen. Ze hebben mij daar echt omarmd en ik de mensen daar ook.”

Als je één moment in de toekomst nu al mag bekijken, welke dag zou je dan kiezen?

„Ik ben nu 32, dus misschien een familiefeest of Kerstmis over 18 jaar, als ik 50 ben. Hoe ziet mijn leven er dan uit? Zijn we gelukkig? Hebben we behaald wat we wilden behalen? En wat ben ik aan het doen op dat moment? Want over tien jaar ben ik wel echt gestopt met basketbal.”