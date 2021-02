Wedstrijden op natuurijs stap dichterbij: ’Ik kan al drie dagen aan weinig anders denken’

Premium Schaatsen

Komt er een NK natuurijs in drie etappes?

In afwachting van de politiek die toestemming moet geven voor marathons op natuurijs gaan er al de wildste geruchten over de wedstrijden die achter de schermen al worden voorbereid. Zo is het de bedoeling, ijs en weder dienende, dat er een Nederlands kampioenschap in drie etappes moet komen.