Vriendin overleden Lambrecht deelt emotionele boodschap

„Ik ben mijn soulmate verloren, mijn geliefde, mijn beste vriend”, schrijft Clipea. „Ik zal je eeuwig missen en altijd van je houden.”

Ⓒ Instagram Carmina Clipea

„Rust in vrede”, schrijft ze er ook nog bij, naast enkele foto’s van hun momenten samen.

Lambrecht overleed maandag aan de gevolgen van een zware val in de derde etappe van de Ronde van Polen. De Belg was 22 jaar. Lotto Soudal gaat dinsdag ’gewoon’ van start. De ploeg maakte dinsdagochtend bekend dat te doen om Lambrecht eer te bewijzen.

Lambrecht was een groot Belgisch klimtalent en hij werd vorig jaar tweede op het WK voor beloften. Hij beleefde dit seizoen zijn doorbraak met hoge klasseringen. Zo eindigde hij als zesde in de Amstel Gold Race en werd hij vierde in de Waalse Pijl.

