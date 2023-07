Nick Smidt loopt 44 jaar oud record op 400 meter horden uit de boeken

Smidt liep eind mei al een tijd van 48.70, goed voor een limiet voor deelname aan de wereldkampioenschappen deze zomer in Boedapest, maar plaatst zich vandaag meteen ook voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„Nick liep een aanvallende race en had na de eerste horde al geen tegenstand meer”, licht bondscoach sprint Laurent Meuwly toe vanuit Zwitserland. „Tot 350 meter ging het perfect, alleen op de laatste horde kan hij nog meer winst boeken.”

’Eindelijk, super!’

„Eindelijk, super, ik ging ervoor”, vertelt Smidt vanuit Zwitserland. „Deze race ging veel sneller dan vorige week in Polen, waar ik nog wat fouten maakte. Nu kon ik hard door rennen. Richting finish zag ik de klok op 46, 47 en 48 seconden lopen, en wist dat ik daarmee de olympische limiet wel binnen had, maar pas later hoorde ik dat ik onder het Nederlands record had gelopen. Op de negende of tiende horde kwam ik een beetje uit balans.” Over de omstandigheden had Smidt weinig te klagen. „Er stond wel wat wind en het is hier op bijna 1000 meter hoogte best fris, maar tijdens mijn race brak het zonnetje door.” Hij blikte ook al even vooruit naar de rest van het seizoen. „Ik ga nu nog een trainingsblok doen en mij helemaal focussen op de WK in Boedapest. En natuurlijk ook op Parijs.”

Harry Schulting (67) vernam het grote nieuws zojuist. „Het werd tijd, ik vind het prima. Na 44 jaar is het dan eindelijk verbroken. Ik vind dat Nick het ook helemaal verdiend heeft.” Een aantal jaar terug werd de toen nog jonge Smidt tijdens de Harry Schulting Games in Vught al eens in het zonnetje gezet. „Hij kreeg toen de aanmoedigingsprijs voor aanstormend talent uitgereikt.” De voormalige wereldtopper heeft nog wel een wens. „Ik ben pas tevreden als ze onder de 48 seconden lopen. En ik hoop echt dat het niet weer 44 jaar duurt voor het record opnieuw verbroken wordt.”

Succes Tjin A-Lim

Maayke Tjin A-Lim heeft bij wedstrijden in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds ruim onder de limiet voor Olympische Spelen van 2024 gelopen op de 100 meter horden. Met lichte rugwind kwam ze tot een tijd van 12,66 seconden, flink sneller dan de vereiste 12,77 om in Parijs mee te mogen doen.

Tjin A-Lim verbeterde niet alleen haar persoonlijk record, ze mag zich ook de snelste Nederlandse van dit moment noemen op het onderdeel. Nadine Visser, al jarenlang de Nederlandse troef op dit nummer, liep dit jaar 12,71 als beste tijd. De 25-jarige Tjin A-Lim plaatste zich met haar tijd ook voor de WK later deze zomer in Boedapest. Ze haalde deze winter de finale van de 60 meter horden bij de EK indoor in Istanbul. Lieke Klaver won in La Chaux-de-Fonds de 400 meter in 50,40. Daarmee plaatste zij zich ook voor de Spelen van Parijs.