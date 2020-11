Geen revanchegevoelens, maar Lieke Martens is wel extra gretig

Lieke Martens was tijdens de laatste interlands ouderwets op dreef. Ⓒ BSR Agency

Revanche? Het woord was in de Zeisterbossen nog niet opgesprongen bij Lieke Martens, nu het oefenduel met de Verenigde Staten met rasse schreden nadert. Vrijdag vindt in Breda een herhaling van de verloren WK-finale van vorig jaar plaats. Hoewel er geen sprake is van revanchegevoelens, is Martens wel extra gretig.