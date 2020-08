Kei Nishikori dreigt US Open mis te lopen na tweede positieve coronatest

Een week geleden testte Nishikori voor de eerste keer positief op Covid-19 en zit sindsdien in quarantaine. Bij een tweede testronde kwam er voor de nummer 31 van de wereld geen verandering in het resultaat.

Deelname aan de US Open wordt voor Nishikori een race tegen de klok. Het grandslamtoernooi begint op 31 augustus en om aan het toernooi te mogen deelnemen, moet Nishikori eerst twee negatieve tests overleggen.

Bij een positieve test moet een speler tien dagen in isolatie doorbrengen. Als Nishikori, die in 2014 de finale van de US bereikte, bij een volgende testronde weer positief test, dan moet hij de US Open aan zich voorbij laten gaan.

Indien Nishikori niet deelneemt aan de US Open, dan schaart hij zich in het rijtje van titelverdediger Rafael Nadal en Nick Kyrgios, die beide hadden aan te geven niet mee te doen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Bij de vrouwen hebben de nummers één en twee van de wereld - Ashleigh Barty en Simona Halep - al laten weten niet naar New York af te reizen, net zoals de winnares van vorig jaar: Bianca Andreescu. Kiki Bertens had zich ook al afgemeld voor de US Open.