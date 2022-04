Sport Kort: Eerste zege curlingmannen op WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Curlingmannen boeken ten koste van Italië eerste zege op WK

21:18 uur De Nederlandse curlingmannen hebben op het WK in Las Vegas voor het eerst gewonnen. Italië, dat twee van de vier wedstrijden had gewonnen, werd met 11-9 verslagen door de ploeg van skip Wouter Gösgens.

Ondanks de eerste zege blijft Nederland laatste. Ook Denemarken wist slechts één van de vijf duels te winnen. Eerder verloor Oranje al van Zweden, Duitsland, Canada en Zwitserland. In totaal doen er dertien landen mee.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021).

Paris Saint-Germain mist geblesseerde Paredes bij einde seizoen

19:39 uur Paris Saint-Germain-middenvelder Leandro Paredes kan dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen. De 27-jarige Argentijn heeft al langere tijd last van pubalgie, een aandoening in de schaamstreek die voornamelijk liesklachten veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of Paredes wordt geopereerd, zeggen bronnen rondom de voetballer tegen persbureau AFP.

Paredes speelde zondag nog mee in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Lorient (5-1), maar moest worden gewisseld. De topper tegen nummer 2 Olympique Marseille op 17 april komt in ieder geval te vroeg voor de Argentijn, die dit seizoen vijftien competitiewedstrijden speelde voor de koploper.

Trainer Velázquez moet Alavés behoeden voor degradatie

19:23 uur Trainer Julio Velázquez moet Alavés, de hekkensluiter in de Spaanse voetbalcompetitie, zien te behoeden voor degradatie. Hij is aangesteld als opvolger van José Luis Mendilibar, die maandag werd ontslagen.

Met nog acht speelronden te gaan, heeft Alavés een achterstand van 6 punten op de veilige 17e plaats. Er degraderen drie clubs uit La Liga.

De 40-jarige Velázquez was eerder werkzaam bij onder meer Villarreal, Betis, het Italiaanse Udinese en Belenenses en Vitória Setúbal uit Portugal.

Alavés wacht zondag de uitwedstrijd tegen Osasuna.

Tierney mist rest van seizoen met Arsenal

16.47 uur: Arsenal-verdediger Kieran Tierney mist de rest van het seizoen in de Premier League vanwege een knieblessure. De 24-jarige Tierney zal later deze week een operatie ondergaan en is naar verwachting maandenlang uit de roulatie.

Vanwege de operatie en de benodigde hersteltijd is het onduidelijk of Kierney op tijd fit zal zijn voor de WK-kwalificatiewedstrijden met de nationale ploeg van Schotland die in juni op het programma staan. Tierney werd afgelopen maandag al niet opgesteld in de verloren wedstrijd tegen Crystal Palace (3-0). Arsenal-trainer Mikel Arteta gaf als reden dat de blessure van de Schotse voetballer „er niet goed uitzag.”

Arteta, die met zijn ploeg vijfde staat, bevestigde toen dat Tierney met knieproblemen was teruggekeerd van de wedstrijden die hij met de Schotse ploeg speelde. Tierney speelde 90 minuten in de wedstrijden tegen Polen en Oostenrijk en was tegen Polen verantwoordelijk voor de 1-1.

Bayern-speler Davies na hartproblemen mee naar Villarreal

14.09 uur: Alphonso Davies kan woensdag in de Champions League zijn rentree maken bij Bayern München. De Canadese verdediger is na een coronabesmetting en hartproblemen weer fit genoeg om te spelen. Trainer Julian Nagelsmann overweegt Davies in het eerste duel met Villarreal in de kwartfinales van de Champions League zelfs direct een basisplaats te geven.

De 21-jarige Davies speelde op 17 december zijn laatste wedstrijd. Nadat de Canadees positief was getest op het coronavirus, kreeg hij een ontstoken hartspier. De linkervleugelverdediger moest daarom een tijdje rust nemen. Davies hervatte twee weken geleden de groepstraining. Hij miste het slot van de WK-kwalificatie, waarin Canada zich voor het eerst sinds 1986 plaatste voor de mondiale eindronde. De Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, riep Davies maandag uit tot beste voetballer van 2021.

Nagelsmann ziet in Villarreal, dat in de vorige ronde Juventus uitschakelde, een gevaarlijke tegenstander. De trainer van de Duitse kampioen noemde daarbij specifiek Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld. „Een heel gevaarlijke aanvaller die vanaf links komt en soms vanaf rechts. Iemand met veel snelheid en veel beweging.”

Corentin Tolisso staat voorlopig weer aan de kant bij Bayern. De Franse middenvelder, die wordt achtervolgd door blessures, liep zaterdag als invaller tegen SC Freiburg een spierscheuring op. „Ik dacht in eerste instantie dat hij darmproblemen had, maar het bleek om een gescheurde spier te gaan”, zei Nagelsmann. „Hij is terug naar Frankrijk om zijn gedachten te verzetten en nieuwe kracht en energie op te doen.”

Real Madrid reist zonder positieve trainer Ancelotti naar Londen

12.04 uur: Real Madrid is zonder trainer Carlo Ancelotti naar Londen afgereisd voor het eerste duel met Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaan test volgens Spaanse media nog steeds positief op het coronavirus. Ancelotti ontbreekt daardoor al bijna een week bij Real.

Volgens de krant Marca heeft Ancelotti nauwelijks klachten. Real Madrid hoopt dan ook dat Ancelotti woensdag wel negatief test en dan alsnog naar Londen kan vliegen. De spelers stapten dinsdagochtend zonder hun coach in het vliegtuig.

Ancelotti (62) werkte tussen 2009 en 2011 bij Chelsea, waarmee hij in zijn eerste seizoen de ’dubbel’ won (landstitel en FA Cup). De Italiaan testte vorige week positief en ontbrak daardoor zaterdag op de bank in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd bij Celta. Zijn zoon Davide, als assistent-trainer onderdeel van de technische staf, had in Vigo de leiding over de Madrileense ploeg.

Grote Prijs van België in Formule 1 al nagenoeg uitverkocht

11.11 uur: Iets minder dan vijf maanden voor de Grote Prijs van België in de Formule zijn nu al vrijwel alle tickets verkocht. Voor het raceweekend, dat eind augustus plaatsvindt op het circuit van Spa-Francorchamps, zijn alleen nog tickets voor de vrijdag en zaterdag beschikbaar, zo’n 3000 per dag.

In totaal zijn per dag ongeveer 100.000 bezoekers welkom op het circuit in de Ardennen. „We hebben nog nooit zo’n succes gekend”, zegt directrice Vanessa Maes van het organisatiecomité in Belgische kranten.

Bij de race op Spa-Francorchamps worden weer veel fans van wereldkampioen Max Verstappen verwacht. Vorig jaar schreef de Nederlander de Grand Prix van België op zijn naam. Vanwege overvloedige regenval werd toen niet geracet, maar reden de coureurs alleen enkele ronden achter de safetycar over de natte baan. De organisatie besloot de WK-punten te halveren. Vanwege de coronamaatregelen zaten er ongeveer 75.000 supporters op de tribunes, onder wie tienduizenden Nederlanders.

Het is onduidelijk of de Formule 1 ook na dit jaar nog een race in België kent. Het contract met de Belgische organisatie loopt eind dit jaar af en is nog niet vernieuwd. Een week na de GP van België staat de Dutch GP op Zandvoort op het programma (4 september).

Kvitova geeft geblesseerd op in Charleston

09.21 uur: Petra Kvitova heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Charleston geblesseerd opgegeven. De 32-jarige Tsjechische, tweevoudig winnares van Wimbledon, besloot tijdens de tweede set van haar partij tegen Magdalena Frech uit Polen de strijd te staken. Frech leidde op dat moment met 7-6 (6) 3-2.

„Ik wilde heel graag op de baan blijven en vechten voor de winst, maar helaas was mijn lichaam het niet eens met mijn gedachten”, schreef Kvitova op Twitter. De voormalige nummer 2 van de wereld, nu afgezakt naar plek 29, kampt met een dijbeenblessure. Vorige maand raakten Simona Halep en Garbiñe Muguruza al geblesseerd. Zij ontbreken daardoor in Charleston en missen een deel van de aanloop naar Roland Garros, het grandslamtoernooi op het gravel in Parijs dat eind volgende maand begint.

Brouwer moet debuut ATP Tour uitstellen vanwege regen

07.48 uur: Tennisser Gijs Brouwer heeft zijn debuut op de ATP Tour een dag moeten uitstellen. De 26-jarige Nederlander zou maandag in de eerste ronde van het graveltoernooi van Houston in actie komen tegen de 40-jarige Spanjaard Feliciano López, maar vanwege de aanhoudende regen moest het hele programma worden verschoven.

Brouwer had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi van het ATP-evenement. De nummer 361 van de wereld versloeg in de laatste kwalificatieronde de Canadees Steven Diez in drie sets, maar daar ging wel flinke discussie aan vooraf.

Diez dacht in de tweede set op zijn derde matchpoint de winst binnen te halen met een sterke return waar Brouwer geen antwoord op had. De umpire riep ’game, set and match’, tot Brouwer hem attendeerde op een afdruk op het gravel. Volgens de Nederlander was zijn service uit gegaan. Na een minutenlange discussie moest het punt worden overgespeeld en trok Brouwer de partij alsnog naar zich toe (4-6 7-5 6-2). Diez deed in een lang bericht op Twitter zijn beklag over de situatie.

Japanse schaatsster Nana Takagi stopt na teleurstellende Spelen

07.38 uur: De Japanse schaatsster Nana Takagi heeft na de voor haar teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Beijing haar carrière beëindigd. De 29-jarige Takagi ging in de finale van de ploegenachtervolging in de laatste bocht onderuit terwijl Japan op weg was naar het goud. Enkele dagen later viel ze ook in dezelfde bocht tijdens de halve finales van de massastart.

Vier jaar eerder in Pyeongchang had Takagi op beide onderdelen goud gepakt. De Japanse werd in Zuid-Korea de eerste olympisch kampioene op de massastart. Irene Schouten volgde haar in Beijing op.

Takagi pakte met de Japanse achtervolgingsploeg onder leiding van de Nederlandse bondscoach Johan de Wit drie wereldtitels, in 2015, 2019 en 2020. Haar jongere zus Miho veroverde op de Winterspelen van Beijing vier medailles. Naast zilver op de ploegenachtervolging, de 500 en 1500 meter won de 27-jarige Japanse goud op de 1000 meter, waarop ze Jutta Leerdam aftroefde.

„Mijn zusje heeft me geholpen om zo ver te komen”, zei de oudste van de twee Takagi’s bij haar afscheid. „Uiteindelijk kon ik het ijs op als Nana Takagi en niet als de oudere zus van Miho. Dat was een mooi moment om te stoppen.”

De Wit kondigde vorige maand zijn vertrek uit Japan aan.