Sport Kort: Nana Takagi stopt met schaatsen na teleurstellende Spelen

Brouwer moet debuut ATP Tour uitstellen vanwege regen

07.48 uur: Tennisser Gijs Brouwer heeft zijn debuut op de ATP Tour een dag moeten uitstellen. De 26-jarige Nederlander zou maandag in de eerste ronde van het graveltoernooi van Houston in actie komen tegen de 40-jarige Spanjaard Feliciano López, maar vanwege de aanhoudende regen moest het hele programma worden verschoven.

Brouwer had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi van het ATP-evenement. De nummer 361 van de wereld versloeg in de laatste kwalificatieronde de Canadees Steven Diez in drie sets, maar daar ging wel flinke discussie aan vooraf.

Diez dacht in de tweede set op zijn derde matchpoint de winst binnen te halen met een sterke return waar Brouwer geen antwoord op had. De umpire riep 'game, set and match', tot Brouwer hem attendeerde op een afdruk op het gravel. Volgens de Nederlander was zijn service uit gegaan. Na een minutenlange discussie moest het punt worden overgespeeld en trok Brouwer de partij alsnog naar zich toe (4-6 7-5 6-2). Diez deed in een lang bericht op Twitter zijn beklag over de situatie.

Japanse schaatsster Nana Takagi stopt na teleurstellende Spelen

07.38 uur: De Japanse schaatsster Nana Takagi heeft na de voor haar teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Beijing haar carrière beëindigd. De 29-jarige Takagi ging in de finale van de ploegenachtervolging in de laatste bocht onderuit terwijl Japan op weg was naar het goud. Enkele dagen later viel ze ook in dezelfde bocht tijdens de halve finales van de massastart.

Vier jaar eerder in Pyeongchang had Takagi op beide onderdelen goud gepakt. De Japanse werd in Zuid-Korea de eerste olympisch kampioene op de massastart. Irene Schouten volgde haar in Beijing op.

Takagi pakte met de Japanse achtervolgingsploeg onder leiding van de Nederlandse bondscoach Johan de Wit drie wereldtitels, in 2015, 2019 en 2020. Haar jongere zus Miho veroverde op de Winterspelen van Beijing vier medailles. Naast zilver op de ploegenachtervolging, de 500 en 1500 meter won de 27-jarige Japanse goud op de 1000 meter, waarop ze Jutta Leerdam aftroefde.

„Mijn zusje heeft me geholpen om zo ver te komen”, zei de oudste van de twee Takagi’s bij haar afscheid. „Uiteindelijk kon ik het ijs op als Nana Takagi en niet als de oudere zus van Miho. Dat was een mooi moment om te stoppen.”

De Wit kondigde vorige maand zijn vertrek uit Japan aan.