Acht steden definitief zeker van EK-duels: vier wachten af

Eerder al liet de KNVB weten dat er met alle Nederlandse autoriteiten overeenstemming was bereikt voor ten minste 12.000 bezoekers in de Johan Cruijff Arena bij de vier wedstrijden die in Amsterdam worden gehouden.

„Het is gelukt”, meldde de Europese voetbalbond vrijdag. „Toeschouwers zijn weer welkom. We zijn de verschillende nationale bonden, overheden en plaatselijke autoriteiten uitermate dankbaar dat dit weer mogelijk is. Samen zullen we er voor gaan zorgen dat de mensen op een veilige manier weer naar binnen kunnen.”

De UEFA meldt dat acht steden en landen inmiddels hun medewerking hebben toegezegd: Londen (Engeland), Baku (Azerbeidzjan), Sint-Petersburg (Rusland), Kopenhagen (Denemarken), Boedapest (Hongarije), Boekarest (Roemenië) en natuurlijk Amsterdam (Nederland).

Glasgow (Schotland). „Deze landen gaan ervan uit dat de situatie rond corona in juni en juli voldoende is verbeterd”, zegt de Europese instantie. „Daarvoor hebben ze verschillende redenen. Het toenemende aantal gevaccineerden en het te verwachten mooie weer spelen daarbij een grote rol.”

Over vier speelsteden is nog geen duidelijk over het toelaten van publiek. Dat zijn München, Rome, Bilbao en Dublin. Met Duitsland, Italië en Spanje betreft het hier drie landen die bijzonder invloedrijk zijn in het internationale voetbal.

Nadrukkelijk zegt de UEFA bij het opstellen van alle plannen samen te werken met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De capaciteit van de stadions die straks mag worden gebruikt varieert vooralsnog per land, van 25 tot 100 procent.