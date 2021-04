NAC- trainer Maurice Steijn alsnog in quarantaine

Voetbal

Graafschap houdt kans op promotie in eigen hand

De Graafschap houdt de kans op promotie naar de Eredivisie ondanks een gelijkspel in eigen hand. De club uit Doetinchem verloor 2 punten in de uitwedstrijd bij SC Cambuur (1-1), dat al zeker is van de titel van de Keuken Kampioen Divisie.