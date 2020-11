Andy Murray pleit voor verplichte vaccinatie om toernooien te kunnen spelen

De minister van sport van de staat Victoria noemde die optie woensdag „hoogst waarschijnlijk”, Het tennistoernooi in Melbourne heeft te lijden onder de coronamaatregelen. De organisatoren en de regering van Victoria zijn al weken in gesprek over de voorwaarden waaronder getennist kan worden.

De oorspronkelijke datum waarop de Australian Open begint is 18 januari. „Maar er liggen meerdere datums op tafel”, zei Victoria’s sportminister Martin Pakula. „Ik denk dat een verplaatsing met een of twee weken het meest waarschijnlijk is, maar het is niet de enige optie. Zoals jullie weten werd Roland Garros met enkele maanden uitgesteld en ging Wimbledon zelfs helemaal niet door.”

Roger Federer in actie tijdens de Australian Open van 2020. Ⓒ REUTERS

Premier Dan Andrews hield de moed erin: „De Australian Open komt er, maar het zal anders zijn. De rest van de wereld staat in brand er zal dus een quarantaineplicht zijn voor iedereen die naar onze staat komt. Hoe belangrijk dit toernooi ook is, we gaan onze huidige coronastatus niet in gevaar brengen.”

Victoria met hoofdstad Melbourne was in Australië het centrum van een tweede coronagolf. Tot eind oktober heerste er een strikte lockdown. Ondertussen zijn er al meer dan twintig dagen geen besmettingen meer geconstateerd. Maar het plan al vanaf half december voorzieningen te treffen voor trainingen in quarantaine lijkt onhaalbaar nu Andrews heeft laten doorschemeren tennissers pas in januari welkom te willen heten. Dat lijkt ook te gaan ten koste van een aantal voorbereidingstoernooien zoals de ATP Cup.

Ondertussen opperde Andy Murray dat tennissers verplicht zouden moeten worden zich te laten vaccineren voordat ze mogen deelnemen aan een toernooi. „Ik denk dat dat het beste zou zijn en ik hoop dat alle spelers dat willen doen ten behoeve van hun sport. Mits alles veilig is, goed getest en zonder aantoonbare bijwerkingen”, aldus de Schotse tennisser.