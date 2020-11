Minister: waarschijnlijk uitstel Australian Open

De minister van sport van de staat Victoria noemde die optie woensdag „hoogst waarschijnlijk”, Het tennistoernooi in Melbourne heeft te lijden onder de coronamaatregelen. De organisatoren en de regering van Victoria zijn al weken in gesprek over de voorwaarden waaronder getennist kan worden.

De oorspronkelijke datum waarop de Australian Open begint is 18 januari. „Maar er liggen meerdere datums op tafel”, zei Victoria’s sportminister Martin Pakula. „Ik denk dat een verplaatsing met een of twee weken het meest waarschijnlijk is, maar het is niet de enige optie. Zoals jullie weten werd Roland Garros met enkele maanden uitgesteld en ging Wimbledon zelfs helemaal niet door.”

Premier Dan Andrews hield de moed erin: „De Australian Open komt er, maar het zal anders zijn.”