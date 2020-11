Hamilton: ’Ik weet zelf nog niet eens of ik doorga’

Hamilton en teambaas Toto Wolff beschikken over een aflopend contract. Wolff heeft afgelopen weekeinde in Imola opnieuw te kennen te geven te twijfelen over het doorgaan bij Mercedes, als teambaas welteverstaan, en op zoek te zijn naar een opvolger. Op de vraag wat Hamilton daarvan vindt, verraste hij met het antwoord: „Ik weet zelf niet eens of ik doorga…”

Emotie

Of Hamilton inderdaad stopt na het binnenhalen van zijn zevende wereldtitel, wat over twee weken al in Istanbul kan gebeuren, valt zeer te betwijfelen. Dat denkt ook Wolff overigens. „Het is zijn beslissing, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren”, stelt de Oostenrijker. „Het is denk ik het moment, en de emotie. We zijn allemaal heel blij, maar ook moe. Dat geldt ook voor mij.”

Wolff en Hamilton stelden allebei logischerwijs zeer trots te zijn op het binnenhalen van de zevende constructeurstitel op rij, iets dat nog nooit is voorgekomen in de Formule 1. Wolff zegt dat hij veel gesprekken heeft gevoerd met Daimler, het moederbedrijf van Mercedes. De machtige Oostenrijker heeft zelf ook aandelen in het Formule 1-team.

’Nergens heen’

„Ik geniet er nog steeds van om naar de races te gaan, maar deze huidige tijd heeft me ook veel na laten denken. Ik wil niet op het moment komen dat ik minder bijdraag als teambaas dan dat ik nu doe. Ik moet nadenken over de vraag: wie gaat het op een dag van mij overnemen? Ik ga nergens heen, een nieuw contract is eigenlijk een kwestie van het zetten van een handtekening. Ik blijf erbij, maar op termijn misschien in een andere rol zoals CEO of voorzitter.”

