Sport Kort: Luiten gaat in Göteborg rond in 70 slagen

Luiten gaat in Göteborg rond in 70 slagen

20:40 uur Joost Luiten staat na de eerste dag van de Scandinavian Invitational op de gedeelde 51e plaats. De beste Nederlandse golfer ging op de Hills Golf & Sports Club in Göteborg rond in 70 slagen. Dat is het baangemiddelde.

Luiten doet in Zweden voor het eerst sinds een maand weer aan een toernooi mee. De Bleiswijker heeft in Maarten Bosch een nieuwe caddie.

De Australiër Wade Ormsby leidt na de eerste dag met 62 slagen. De Fransman Alexander Levy en de Zweed Joakim Lagergren volgen met 63 slagen.

Coleman moet rekening houden met schorsing

19.45 uur Christian Coleman moet rekening houden met een schorsing. De Amerikaanse sprinter heeft volgens verscheidene media, waaronder de Britse krant Daily Mail, in een jaar tijd drie dopingcontroles gemist. Daar staat een straf voor van twee jaar uitsluiting.

Het Amerikaanse antidopingagentschap USADA zou al een procedure zijn gestart. Atleten moeten elke dag aangeven waar ze verblijven. Ze dienen beschikbaar te zijn voor onaangekondigde controles. Volgens Daily Mail is Coleman zich van geen kwaad bewust en wil hij de mogelijke straf gaan aanvechten.

Coleman geldt als belangrijke titelkandidaat voor de 100 meter bij de wereldkampioenschappen in Doha eind september.

Christian Coleman Ⓒ AFP

Willem II is Lewis lange tijd kwijt

19.13 uur Willem II kan voorlopig niet beschikken over Fernando Lewis. De rechterverdediger viel zondag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard geblesseerd uit. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat het om een knieblessure gaat.

„Het is letterlijk en figuurlijk erg pijnlijk om, zeker in de beginfase van het seizoen, deze blessure op te lopen. Ik ga mijn best doen om goed te herstellen en sterk terug te keren”, aldus Lewis.

Motorcross: Herlings sneller terug dan verwacht bij MXGP

15.00 uur: De wereldkampioen van vorig seizoen keert terug in Zweden. Aanvankelijk zou de 24-jarige Herlings pas in september zijn comeback maken na een lange herstelperiode wegens een enkelblessure. Ook had hij een scheurtje opgelopen in zijn scheenbeen.

„Daar gaan we weer. Ik rij alweer een paar weken en ik voel me klaar om het in Uddevalla te gaan proberen”, aldus Herlings. „Zoals ik al heb aangegeven, draait 2019 alleen nog maar om de Motorcross der Naties in Assen. Er is geen doelstelling voor dit weekend, behalve te finishen en een goed gevoel op de motor te krijgen.”

Jeffrey Herlings Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Paardensport: Springruiters blijven 9e na tweede dag EK

14.47 uur: De Nederlandse springruiters staan na de eerste ronde van de teamfinale op de EK in Rotterdam negende. Op die plaats stond het Nederlandse team woensdag ook na het eerste onderdeel, het jachtparcours.

Frank Schuttert, Doron Kuipers, Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten kwamen tot 33,90 strafpunten. België heeft met 11,07 punten de leidende positie overgenomen van Duitsland. De Duitse springruiters hebben 12,22 punten en Groot-Brittannië staat derde met 13,41 punten.

Houtzager met Sterrehof’s Calimero en Schuttert met Lyonel D maakten beiden één springfout en kregen 4 strafpunten. Van der Vleuten met Dana Blue noteerde 12 strafpunten. Kuipers kwam met Charley tot 13 strafpunten en dit resultaat werd geschrapt.

V.l.n.r.: Marit Bouwmeester, Emma Plasschaert en Maria Erdi met hun medaille bij het olympisch testevent in Japan. Ⓒ AFP

Zeilen: Bouwmeester en Heiner blijven tweede

12.50 uur: Marit Bouwmeester en Nicholas Heiner zijn bij het olympisch testevent in Japan als tweede geëindigd. Beide zeilers gingen als tweede de medalrace in en behielden die positie doordat deze wegens een gebrek aan wind respectievelijk werd gestaakt en werd afgelast.

De medalrace van Bouwmeester in de Laser-Radial werd wegens gebrek aan wind al uitgesteld. Met vertraging gingen de zeilsters toch van start, maar door onvoldoende wind werd de race stopgezet. De zege ging daarmee naar de Belgische Emma Plasschaert.

„Het zit allemaal nog net niet mee”, keek de olympisch kampioene terug. „Af en toe maak ik nog rare fouten of dan word ik weer aangevaren. Maar zilver is gewoon niet mijn kleur, dus we blijven doorgaan tot het volgend jaar hopelijk weer elke keer de hoogste trede is.” Bouwmeester zeilt komende week ook nog een wereldbekerwedstrijd op het olympisch water.

Heiner stond in de Finn-klasse tweede achter de Hongaar Zsombor Berecz die al zeker was van de zege. Door de afgelasting geldt de stand van voor de medalrace. „De Hongaar ging elke wedstrijd gemiddeld 2 à 3 punten beter, dus dat moet anders”, zei Heiner. „Maar al met al ben ik zeker tevreden met de week.”

Yvonne Nauta Ⓒ Timsimaging

Schaatsen: Nauta hangt schaatsen aan de wilgen

08.57 uur: Yvonne Nauta (28) stopt met langebaanschaatsen. De Friezin heeft al jaren moeite om op haar oude niveau te geraken en heeft nu de knoop doorgehakt.

In het seizoen 2013/14 beleefde Nauta haar doorbreek. Ze werd Nederlands kampioen op de vijf kilometer en veroverde de nationale allroundtitel. Vijf jaar geleden deed ze ook mee aan de Olympische Spelen in Sotsji. Ze werd zesde op de 5000 meter. De afgelopen periode kwam ze echter niet meer in de ’flow van toen’.

„Iemand stelde me de vraag: ’Maakt het zo’n wezenlijk verschil als je dat flowmoment niet meer meemaakt?’ Nee, misschien ook niet, dacht ik toen”, zo verklaart ze in gesprek met schaatsen.nl hoe ze tot haar besluit om te stoppen kwam.

„Ik weet hoe het voelt, dus waarom zou ik mezelf nog een keer moeten bewijzen? Daarbij kreeg ik meerdere signalen van mijn lichaam dat het nog niet oké is. Ik vind het veel belangrijker om dat weer op orde te krijgen, dat is nu mijn prioriteit.”

Nauta, die uitkwam voor Gewest Fryslân, blijft komende winter wel schaatsen, zo zal ze deel uit blijven maken van het marathonpeloton.