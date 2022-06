Tegenvaller voor Van de Zandschulp in Rosmalen, Griekspoor wel door

Al vroeg in de eerste set plaatste de 26-jarige Van de Zandschulp een break. Mede dankzij sterk serveerwerk kon hij die eenvoudig vasthouden. De eerste set kwam dan ook niet meer in gevaar: 6-4.

Aan het begin van het tweede bedrijf waren er weer snel breakkansen voor Van de Zandschulp, maar de Fin overleefde en behield zijn servicegame. Niet veel later sloeg de 23-jarige Ruusuvuori zelf wel toe en liep hij uit naar een 5-2 voorsprong. Hij brak de Nederlander wederom en had plots de set met 6-2 naar zich toegetrokken.

Beslissende set

Aan het begin van de derde set kreeg de Nederlander weer snel breakpunten, maar hij kon ze wederom niet verzilveren. De Fin bleek scherper, want hij benutte wel gelijk zijn eerste breakkans en liep uit naar 4-0. Van de Zandschulp was het helemaal kwijt en stapelde plots fout op fout.

Hij brak Ruusuvuori nog wel één keer terug en zette zichzelf op het scorebord in de derde set, maar kon daarna geen game meer pakken: 6-4, 2-6, 1-6.

Griekspoor wel door

Tallon Griekspoor plaatste zich wel voor de tweede ronde. Griekspoor, de nummer 56 van de wereld, was in twee sets te sterk voor de Sloveen Aljaz Bedene, de mondiale nummer 161. Het werd 7-5 7-5 voor de Nederlander. „Het was een hele zakelijke, degelijke overwinning”, zei Griekspoor achteraf.

De wedstrijd van Griekspoor stond oorspronkelijk voor maandag op de planning, maar werd vanwege de aanhoudende regen in Rosmalen verplaatst naar dinsdag.

Tallon Griekspoor in actie tegen Aljaz Bedene op het gras van Rosmalen Ⓒ ANP/HH

In de tweede ronde neemt Griekspoor het op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 van de plaatsingslijst.

Ook Hartono ronde verder

Arianne Hartono heeft zich bij het grastoernooi in Rosmalen ook geplaatst voor de tweede ronde. Hartono, de mondiale nummer 172, had drie sets nodig om de Australische Taylah Preston te verslaan. Het werd 6-4, 3-6 en 6-4 voor de 26-jarige Nederlandse.

In de tweede ronde neemt ze het op tegen de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus en Kateryna Baindl uit Oekraïne. Sabalenka treedt in Rosmalen onder neutrale vlag aan.

Hartono is na de uitschakeling van Suzan Lamens de enige overgebleven Nederlandse bij de vrouwen. Lamens, de nummer 4 van Nederland, verloor maandag met 7-6 (5) 6-3 van de Russin Anna Kalinskaja, de nummer 86 van de wereld die eveneens onder neutrale vlag speelt. Arantxa Rus liet het toernooi in eigen land schieten, omdat ze deze week liever een toernooi op gravel speelt.

Olympisch tenniskampioene Bencic verder

Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic heeft zich op het grastoernooi in Rosmalen geplaatst voor de tweede ronde. De Zwitserse nummer 17 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Madison Brengle, die de 56e plaats van de wereldranglijst bezet. Het werd 6-4 6-3 voor Bencic.

De 25-jarige Zwitserse neemt het in de tweede ronde op tegen de Russin Anna Kalinskaja, die maandag in de eerste ronde met 7-6 (5) 6-3 te sterk was voor de Nederlandse Suzan Lamens. Kalinskaja doet in Rosmalen onder neutrale vlag mee. Later deze maand mag ze niet deelnemen aan Wimbledon, dat tennissers uit Rusland en Belarus weert vanwege de oorlog in Oekraïne.

Bencic pakte vorig jaar olympisch goud in Tokio door in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova te verslaan.