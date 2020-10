Positieve coronatest in Giro na missen Tour nieuwe dreun voor Steven Kruijswijk

Vlnr: Jos van Emden, Steven Kruijswijk en Toni Martin. Ⓒ ANP/HH

TORTORETO - Alleen de teambus en wagens van Jumbo-Visma staan nog in Lanciano als alle andere ploegen de startplaats van de tiende Giro-etappe allang hebben verlaten. Ploegleider Addy Engels, eerder nog in een lang telefoongesprek verwikkeld, komt aanlopen. Zichtbaar aangeslagen, natuurlijk, want na de positieve coronatest van kopman Steven Kruijswijk is besloten dat de Giro voor heel de Nederlandse ploeg ten einde is. „Ik kan het maar moeilijk bevatten”, reageerde ook ’Stevie’ hevig teleurgesteld.