Caia van Maasakker viert een treffer op het EK. Ⓒ Hollandse Hoogte

ANTWERPEN - De Oranje hockeyvrouwen denderen maar door in hun niets en niemand ontziende rooftocht naar Olympisch goud. Op het EK in Antwerpen won de ploeg van Alyson Annan het zesde grote toernooi op rij. Op het Wilrijkse Plein was een dubbele hoofdrol weggelegd voor Caia van Maasakker.