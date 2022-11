Sky News: verkoop Manchester United dichtbij

De familie Glazer was nooit echt geleifd bij de fans van Manchester. Ⓒ ANP/HH

Volgens tv-zender Sky News staan de Amerikaanse eigenaars van Manchester United op het punt de voetbalclub in de verkoop te doen. Daarmee zou een einde komen aan een periode van 17 jaar waarin de familie Glazer de baas was bij de club waar Erik ten Hag momenteel trainer is. De fans hopen al jaren dat de Amerikaanse geldschieters verdwijnen uit stadion Old Trafford.