Max Verstappen tevreden: ’Stap voor stap limiet opzoeken’

„En daar gaat het nu vooral om: rondjes rijden”, weet Verstappen. „Je probeert de auto te leren kennen, te begrijpen hoe de auto zich gedraagt en te zien of alle onderdelen het uithouden. Dat ging wel prima vandaag, dit is een goede start. We zullen woensdagavond bekijken wat we morgen allemaal kunnen doen, als Checo (Sergio Pérez, red.) rijdt.”

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Verstappen kende geen grote problemen, hoewel het na een filmdag op Silverstone de eerste echte kennismaking was met de compleet nieuwe RB18. „Hij ziet er goed uit, maar het gaat er vooral om dat-ie snel is. Dat proberen we nu te ontdekken. Natuurlijk ga je af en toe wijd of blokkeer je. Dat komt omdat je de ideale balans wil vinden en stap voor stap de limiet opzoekt.”