Roda JC haalt flink uit tegen FC Dordrecht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Vooetbal: Roda JC laat FC Dordrecht met 5-0 kansloos

18.55 uur: FC Dordrecht heeft in de Keuken Kampioen Divisie niet voor een verrassing kunnen zorgen. Het elftal van coach Jan Zoutman ging in eigen stadion ruim onderuit tegen Roda JC Kerkrade: 0-5. Eerder op zaterdag speelde FC Den Bosch met 4-4 gelijk bij Excelsior, waardoor Dordrecht nu onderaan staat met 12 punten. FC Den Bosch heeft 13 punten.

Roda leidde halverwege met 3-0 door doelpunten van Fabian Serrarens, Erik Falkenburg en Thijmen Goppel. Na de rust scoorden Robert Klaasen en Patrick Pflücke. Roda staat nu op de negende plaats.

Voetbal: Van den Brom weet met KRC Genk weer niet te winnen

18.20 uur: Trainer John van den Brom heeft met KRC Genk opnieuw punten verspeeld in een uitwedstrijd. Tegen KV Mechelen kwam zijn ploeg niet verder dan 0-0.

Genk had de laatste drie uitwedstrijden verloren: achtereenvolgens van Kortrijk (2-1), Moeskroen (2-0) en Club Brugge (3-2). Door het doelpuntloze gelijkspel kan koploper Club Brugge het gat vergroten tot maar liefst 14 punten. Brugge speelt zondag thuis tegen Standard Luik.

Volgend weekend wacht nummer 3 Genk de thuiswedstrijd tegen Anderlecht, dat vijfde staat.

Voetbal: Bayern München geeft Corentin Tolisso coronaboete na tatoeage

15.39 uur: Bayern München heeft de Franse middenvelder Corentin Tolisso een zware boete gegeven, omdat hij deze week een tatoeage heeft laten zetten. Tolisso overtrad daarmee de strenge coronaregels die zijn opgezet door de DFL, de organisator van de Bundesliga. De voetballers mogen buiten hun eigen familie om geen contacten hebben.

Bayern kwam er achter dat de 26-jarige Tolisso zich onder handen heeft laten nemen door een tatoeëerder. Het kwam de middenvelder op een boete te staan. Hij maakt ook geen deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Hoffenheim.

"We zijn heel dankbaar dat de wedstrijden in de Bundesliga ondanks de coronasituatie doorgaan", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Voorwaarde is wel dat spelers, trainers en stafleden zich aan het protocol van de DFL houden. Corentin heeft die richtlijnen nu overtreden en dat tolereren wij niet. We geven hem een zware boete, die naar een goed doel gaat."

Tolisso speelt sinds 2017 voor de Duitse topclub, waarmee hij drie keer kampioen werd en vorig jaar de Champions League won. Hij maakte ook deel uit van de Franse selectie die in 2018 de wereldtitel pakte.

Golf: Luiten kruipt omhoog in Dubai

14.58 uur: Golfer Joost Luiten heeft zich in de derde ronde van de Omega Dubai Desert Classic weer iets omhoog gewerkt in het klassement. De 35-jarige Rotterdammer ging rond in 70 slagen, twee onder par. Luiten staat op de gedeelde 35e plaats met een totaal van 213 slagen.

De Nederlander begon zijn derde omloop met een bogey, maar wist daar drie birdies tegenover te zetten. Luiten steeg in het klassement van de 43e naar de 35e plek. Hij begon in Dubai met een matige ronde van 74 slagen, maar herstelde zich vrijdag met 69 slagen (vier birdies, één bogey).

De Engelsman Paul Casey nam de leiding in het klassement met een ronde van 64. Casey heeft met een totaal van 201 één slag voorsprong op de Schot Robert MacIntyre.

Voetbal: Arsenal mist Aubameyang ook tegen Manchester United

13.19 uur: Arsenal moet het zonder aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang doen in het duel met Manchester United. Enkele uren voor de wedstrijd maakte Arsenal bekend dat de spits uit Gabon nog steeds afwezig is vanwege persoonlijke redenen. De moeder van Aubameyang is ziek en de spits wil daarom dicht bij haar zijn.

„Mijn moeder had het moeilijk en ik moest er voor haar zijn. Het gaat inmiddels een stuk beter met haar”, schreef de 31-jarige aanvaller woensdag op sociale media. „Ik ben vastberadener dan ooit om het momentum vast te houden.”

Zonder Aubameyang verloor Arsenal vorige week zaterdag in de FA Cup van Southampton (1-0). Drie dagen later won de ploeg van trainer Mikel Arteta wel het competitieduel met Southampton (1-3).

Arsenal presteert de laatste weken goed in de Premier League. Uit de laatste zes competitiewedstrijden pakten de ’Gunners’ 16 punten. Arsenal heeft 10 punten minder dan Manchester United, dat vlak achter stadgenoot City op de tweede plek staat.

Skiën: Gut-Behrami wint derde wereldbeker op een rij

12.41 uur: De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft haar derde overwinning op rij geboekt in de wereldbeker op de super-G. De 29-jarige Gut was dit keer de beste op de Kandahar-piste van het Duitse Garmisch-Partenkirchen. De Zwitserse won dit jaar ook al de super-G in Sankt Anton en Crans-Montana.

Met een tijd van 1.15,70 was Gut op de piste 0,68 seconde sneller dan de Noorse Kajsa Vickhoff Lie. Marie-Michèle Gagnon uit Canada werd derde op 0,93. Gut steeg door haar 29e wereldbekerzege naar de tweede plaats in het algemene klassement, achter de Slowaakse Petra Vlhova die in Garmisch-Partenkirchen tiende werd. De Zwitserse gaat na vier wedstrijden ruim aan kop in het klassement van de super-G.

Over een week beginnen in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de wereldkampioenschappen alpineskiën. Publiek is daar niet welkom vanwege de coronapandemie.

Paardensport: De Jong keert terug als bestuurslid bij KNHS

12.14 uur: George de Jong keert als bestuurslid terug bij de Nederlandse paardensportbond KNHS. De vader van de voetballers Siem en Luuk de Jong werd tijdens de ledenraad benoemd tot portefeuillehouder algemene zaken.

„Ik ben gevraagd om mee te denken over hoe we met de KNHS een meerwaarde kunnen zijn voor de hele breedte van de paardensport”, zegt De Jong. „Als mensen denken dat ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan doe ik dat heel graag. Ik heb een enorm mooie tijd gehad bij de KNHS en heb ook nog steeds heel goed contact met veel mensen en ga de uitdaging graag aan.”

De oud-profvolleyballer werkte tussen 1995 en 2008 al bij de paardensportbond, als directeur topsport. Hij zorgde onder meer voor een fusie van de vele kleine hippische bonden tot één KNHS. De Jong was daarvoor technisch directeur bij de internationale volleybalbond FIVB.

Voormalig springruiter Emile Hendrix nam tijdens de ledenraad afscheid als bestuurslid van de KNHS. Hij kreeg een Gouden Speld, de hoogste onderscheiding bij de bond. Naast De Jong trad ook voormalig dressuuramazone Annemiek van der Vorm toe tot het bestuur.

Voetbal: Atlético Madrid zonder twee coronagevallen tegen Cádiz

12.10 uur: Atlético Madrid moet het zondag in de Spaanse competitiewedstrijd tegen Cádiz doen zonder Yannick Carrasco en Mario Hermoso. De twee spelers uit de selectie van de Argentijnse trainer Diego Simeone hebben positief getest op het coronavirus. Carrasco en Hermoso zijn direct thuis in isolatie gegaan.

De Belgische middenvelder Carrasco (27) maakte dit seizoen in vijftien optredens in de Spaanse voetbalcompetitie twee doelpunten. De Spaanse verdediger Hermoso (25) is ook een vaste waarde bij de koploper van La Liga.

Met Carrasco en Hermoso in de ploeg won Atlético vorige week met 3-1 van Valencia. De ploeg van Simeone heeft 7 punten voorsprong op stadgenoot Real Madrid en 10 punten op FC Barcelona. Die twee clubs speelden al een wedstrijd meer.

Boksen: Inactieve kampioen Pacquiao moet titel afstaan

11.22 uur: De Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao is niet langer de kampioen in het weltergewicht bij boksbond WBA. Pacquiao veroverde die titel in juli 2019, door de Amerikaan Keith Thurman te verslaan. Op 40-jarige leeftijd werd de Filipijn toen de oudste bokskampioen ooit in het weltergewicht.

Pacquiao is sindsdien niet meer in actie gekomen. De reglementen schrijven voor dat een kampioen binnen achttien maanden zijn gordel moet verdedigen. Aangezien die tijd nu verstreken is, kan de WBA naar eigen zeggen niet anders dan Pacquiao tot ’kampioen in reces’ te benoemen. De Cubaan Yordenis Ugas werd gepromoveerd tot ’superkampioen’ in het weltergewicht.

De 42-jarige Pacquiao behoort tot de beste en meest succesvolle boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels vergaarde. De Filipijn heeft zich de afgelopen maanden vooral beziggehouden met de bestrijding van het coronavirus in zijn land, waar hij als senator in de politiek zit. Hij is van plan om dit jaar terug te keren in de ring. Al maanden wordt gesproken over een partij tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor, met als doel geld op te halen voor de slachtoffers van de pandemie.

Basketbal: Elfde zege op rij Utah Jazz in NBA

08.43 uur: De basketballers van Utah Jazz hebben hun elfde overwinning op rij geboekt in de NBA. De koploper van de westelijke divisie versloeg Dallas Mavericks met 120-101. Bojan Bogdanovic was de grote man bij Utah Jazz met 32 punten. De Kroaat gooide zeven driepunters raak.

Utah Jazz is de best presterende ploeg van het seizoen met vijftien zeges tegenover pas vier nederlagen. De club uit Salt Lake City wordt op de ranglijst in het westen gevolgd door de twee ploegen uit Los Angeles, de Clippers (15-5) en de Lakers (14-6). De Clippers versloegen Orlando Magic met 116-90, vooral dankzij Paul George en Kawhi Leonard die samen 50 punten voor hun rekening namen.

Philadelphia 76ers, de koploper in het oosten, was met 118-94 te sterk voor Minnesota Timberwolves. Joel Embiid speelde de hoofdrol bij de ’Sixers’ met 37 punten. De ploeg uit Philadelphia heeft veertien overwinningen geboekt, tegenover zes nederlagen. James Harden leidde Brooklyn Nets met een zogeheten triple-double (25 punten, 11 assists, 10 rebounds) naar een zege op Oklahoma City Thunder: 147-125. Bij de Nets, die tweede staan in het oosten met 13-8, eindigden maar liefst negen spelers qua punten in de dubbele cijfers.

Snooker: Judd Trump verbaast met waanzinnige pot

08.01 uur: Judd Trump heeft zich dankzij een 5-3-overwinning tegen Ding Junhui geplaatst voor de halve finales van de German Masters snooker (452.000 euro), waar de Engelsman titelverdediger is. In het Engelse Milton Keynes deed de wereldkampioen uit 2019 alle monden openvallen met misschien nu al dé pot van het jaar. „Dat is crimineel goed” en „Die kerel is niet menselijk” waren de commentatoren lyrisch over de nummer één van de wereld.

Wielersport: Nederlandse veldrijdsters veruit favoriet bij WK

07.15 uur: De Nederlandse veldrijdsters zijn ook zaterdag de favoriet als in Oostende om de wereldtitel wordt gestreden. De overmacht gedurende het seizoen was groot met Lucinda Brand (elf overwinningen) als uitblinkster. Zij wordt ook gezien als de grootste uitdager van Ceylin del Carmen Alvarado, de titelverdedigster uit Rotterdam.

Alvarado (22) werd vorig jaar in het Zwitserse Dübendorf wereldkampioen bij de elitevrouwen hoewel ze gezien haar leeftijd nog bij de beloften had mogen starten. Het afgelopen weekeinde liet ze met winst in de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Overijse zien dat het na een trainingskamp wel goed zit met de vorm.

Annemarie Worst en Brand completeerden vorig jaar het podium. Worst is na een blessure op de weg terug, maar kan nog geen resultaten overleggen die haar tot kanshebber voor de titel maken. Dat geldt wel voor Denise Betsema, die de wereldbekerwedstrijd van Hulst won en graag op zand crosst. In Oostende gaat het voor een deel over het strand. De wedstrijd voor de vrouwen begint om 15.10 uur.