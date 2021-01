Sport Kort: Judd Trump verbaast snookerwereld met waanzinnige pot

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Snooker: Judd Trump verbaast met waanzinnige pot

08.01 uur: Judd Trump heeft zich dankzij een 5-3-overwinning tegen Ding Junhui geplaatst voor de halve finales van de German Masters snooker (452.000 euro), waar de Engelsman titelverdediger is. In het Engelse Milton Keynes deed de wereldkampioen uit 2019 alle monden openvallen met misschien nu al dé pot van het jaar. “Dat is crimineel goed” en “Die kerel is niet menselijk” waren de commentatoren lyrisch over de nummer één van de wereld.

Wielersport: Nederlandse veldrijdsters veruit favoriet bij WK

07.15 uur: De Nederlandse veldrijdsters zijn ook zaterdag de favoriet als in Oostende om de wereldtitel wordt gestreden. De overmacht gedurende het seizoen was groot met Lucinda Brand (elf overwinningen) als uitblinkster. Zij wordt ook gezien als de grootste uitdager van Ceylin del Carmen Alvarado, de titelverdedigster uit Rotterdam.

Alvarado (22) werd vorig jaar in het Zwitserse Dübendorf wereldkampioen bij de elitevrouwen hoewel ze gezien haar leeftijd nog bij de beloften had mogen starten. Het afgelopen weekeinde liet ze met winst in de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Overijse zien dat het na een trainingskamp wel goed zit met de vorm.

Annemarie Worst en Brand completeerden vorig jaar het podium. Worst is na een blessure op de weg terug, maar kan nog geen resultaten overleggen die haar tot kanshebber voor de titel maken. Dat geldt wel voor Denise Betsema, die de wereldbekerwedstrijd van Hulst won en graag op zand crosst. In Oostende gaat het voor een deel over het strand. De wedstrijd voor de vrouwen begint om 15.10 uur.