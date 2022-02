Het persoonlijke verhaal achter superkampioen Ireen Wüst

Premium Olympische Spelen

Sjinkie Knegt hekelt systeem na deceptie op 1000 meter

Een grote brok frustratie in de persoon van Sjinkie Knegt betreedt maandag de mixed zone van het Capital Indoor Stadium in Peking. De 32-jarige Fries is niet alleen teleurgesteld over zijn uitschakeling in de kwartfinales van de 1000 meter, maar vooral de manier waarop steekt bij de tweevoudig olymp...