Verslaggever Nick Tol volgt beste schaatser aller tijden al jarenlang op de voet In het spoor van superkampioen Ireen Wüst: zelfs op elektrische step wil ze winnen

Ireen Wüst neemt even de tijd voor een foto tussen het racen op de elektrische step door. Ⓒ Nick Tol

De beste schaatser ter wereld worden is moeilijk, maar het is nog veel lastiger om daarna aan de top te blijven. Ireen Wüst overwint al zestien jaar op rij alle tegenslagen die haar voor de voeten worden geworpen en presteerde maandag het onmogelijk geachte door in Peking voor de vijfde keer achter elkaar olympisch goud te winnen op de Winterspelen. Telesport-verslaggever Nick Tol was getuige van dit historische moment en volgt de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden al vijf jaar lang op de voet. Een persoonlijk verhaal vanachter de schermen.