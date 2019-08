Wie is nieuwe ploeggenoot Verstappen?

Voor Alexander Albon wordt de GP van België pas zijn 13e race als F1-coureur. Ⓒ BSR Agency

Voor Alexander Albon begint over drie weken in België na slechts twaalf Formule 1-race alweer een nieuw avontuur in de koningsklasse. De Britse Thai verkast van Toro Rosso naar moederteam Red Bull Racing en wordt als vervanger van de tegenvallende Pierre Gasly de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Maar wie is Alexander Albon eigenlijk?