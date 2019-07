Europese AZ-opponent maakt opmerkelijke fout

De ploeg van trainer Arne Slot krijgt net als afgelopen donderdagavond ook in Zweden niet te maken met BK Häcken-topscorer Alexander Jeremejeff.

Transfer

De Zweedse aanvaller ontbrak in Alkmaar al in de wedstrijdselectie, maar naar de reden waarom werd gegist. Vermoed werd dat Jeremejeff met een transfer bezig zou zijn en daarom geen minuten zou willen of mogen maken in Europees verband. Het verhaal ligt echter anders...

„Alexander Jeremejeff is door onze club niet op de lijst met spelers gezet die vorige week naar de UEFA is gestuurd”, schrijft BK Häcken in een officiële verklaring op de eigen website. „De administratieve fout werd op de wedstrijddag om 12.00 uur ’s middags ontdekt en door contact op te nemen met de bond is geprobeerd om deze ongedaan te maken. Helaas zonder succes.”

Jeremejeff mag dus ook in de return in Zweden volgende week niet aantreden. Pas wanneer Häcken er in slaagt om AZ uit te schakelen, is de spits weer speelgerechtigd voor de derde voorronde van het Europese toernooi.

Misser

De misser van de Zweedse club is opmerkelijk, aangezien Jeremejeff allesbehalve een ’nieuw’ gezicht is. Verspreid over twee periodes speelde de 25-jarige aanvaller al zeventig competitiewedstrijden voor de club, waarin hij 27 doelpunten maakte. Jeremejeff is momenteel topscorer van de ploeg, die vierde staat in de Zweedse competitie.