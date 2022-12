Sherrock: ’Wie wil een dubbel met Van Gerwen nou niet zien?’

Onlangs bleek dit ook bij snooker een succes, en tijdens de World Cup of Darts wordt er al in nationale (mannen)teams gedubbeld. „Ik denk dat het veel aandacht zou trekken”, zegt Sherrock. „Als klein meisje vond ik het ook prachtig om de dubbels te zien in het tennis. Stel je voor dat ik zou darten met Michael van Gerwen, of Lisa Ashton met Gerwyn Price. Wie zou dat nou niet willen zien?”

Van Barneveld begint mogelijk tegen andere vrouw

Naast Fallon Sherrock doen er nog twee vrouwen aan het WK-darts mee. Lisa Ashton en Beau Greaves hebben zich als de nummers één en twee van de Women’s Series automatisch geplaatst. De 18-jarige Greaves werd in april dit jaar de jongste wereldkampioene bij de vrouwen ooit. Ze won in 2022 vijf grote titels bij de vrouwen. Ze neemt het in de eerste ronde op tegen de Ier William O’Connor.

Ashton (52) is viervoudig wereldkampioene bij de vrouwen en de enige vrouw die ooit een PDC Tour Card bij de mannen wist te bemachtigen. Zij treft Ryan Meikle in de eerste ronde, maar veel interessanter is de mogelijke tegenstander in ronde twee: Raymond van Barneveld. Het zou voor de 55-jarige Nederlander zijn eerste WK-partij ooit tegen een vrouw betekenen.